Detenidos un hombre y una mujer tras ser sorprendido mientras robaban en un domicilio de Alicante

ALICANTE, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a un hombre y a una mujer mientras robaban en el interior de un domicilio en Alicante, según ha informado en un comunicado la Comisaría Provincial.

Los detenidos, de 32 y 47 años y presuntos autores de un delito de robo con fuerza en un domicilio, accedieron a una vivienda que se encontraba de reformas para sustraer material de obra.

Este hombre y esta mujer fueron localizadas en dicho inmueble después de que los agentes fueran comisionados por la Sala CIMACC-091 para que se dirigieran a un domicilio de la zona norte de Alicante tras haberse recibido una llamada a través de la cual se indicaba que esas dos personas habían saltado el muro de la vivienda.

Cuando las patrullas policiales llegaron a es e lugar se entrevistaron con una vecina testigo de los hechos y con el propietario de la cada. Este manifestó a los agentes que la vivienda se estaba reformando y que en su interior había material de obra.

Tras acceder al inmueble con las llaves de su dueño, los agentes localizaron en el interior a un hombre y una mujer escondidos en una de las habitaciones. Los policías procedieron a la detención de estas dos personas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.

Los detenidos, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de la ciudad de Alicante.