Detenidos los padres de una bebé que se fugaron del hospital para evitar a los Servicios Sociales

Archivo - Imagen de archivo de vehículo policial. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València a los padres de una recién nacida que se fugaron del hospital tras dar a luz para evitar que los Servicios Sociales asumieran la tutela de la menor, según ha informado Jefatura en un comunicado. En la operación también se ha arrestado al abuelo, puesto que presuntamente ayudó a los padres.

A los padres se les imputa, además, un delito de estafa y, a la madre, el de usurpación de estado civil. Así mismo, al padre le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por otros hechos.

El incidente tuvo lugar el pasado mes de agosto, tal y como ha adelantado Las Provincias, cuando se recibió la información en la Comisaría de Policía Nacional del Distrito de Exposició de que una mujer con identidad falsa había abandonado el hospital un día después de haber dado a luz.

Tras diversas gestiones, los agentes identificaron a la mujer que había estado de parto, la cual dos años antes ya había dado a luz con una identidad falsa siendo menor de edad y fue asignada la tutela a la Administración valenciana.

Los agentes averiguaron que a finales del mes de julio, la Administración ya había emitido sobre la madre una alerta hospitalaria por situación de posible riesgo o desamparo de neonato y retención hospitalaria, motivo por el que ambos progenitores, ante la posible retirada de la tutela y ayudados por el abuelo de la menor, abandonaron el hospital y huyeron del lugar.

Los investigadores del Grupo de Menores -GRUME- de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia realizaron diversas pesquisas y, tras un arduo dispositivo de búsqueda, averiguaron el lugar donde se encontraban ocultos los progenitores con la bebé.

Solicitaron entonces tanto la orden de entrada y registro del domicilio en cuestión para proceder a la detención de los investigados, así como también para obtener la restitución y la tutela de la menor por parte de la Sección de Protección de la Infancia de la Conselleria de Servicios Sociales de la Generalitat Valenciana.

Una vez allí, los agentes detuvieron a ambos padres y al abuelo como presuntos autores de un delito de sustracción de menor. Los progenitores fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, mientras que el abuelo quedó en libertad, siendo advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello. Además, al padre le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por otros hechos.