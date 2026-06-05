Detenidos en el puerto de Dénia con dos kilos de cocaína cuando iban a embarcar en un ferri a Ibiza

1093329.1.260.149.20260605104046 Efectos intervenidos por la Guardia Civil en el marco de la operación - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Dénia (Alicante) a dos hombres de 24 y 30 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública, tras ser sorprendidos con más de dos kilos de cocaína cuando iban a embarcar en un ferri con destino a Ibiza.

Los hechos ocurrieron el pasado 27 de abril durante un control realizado por agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras del instituto armado de esta localidad en la zona de embarque del ferri, ha señalado la Benemérita en un comunicado.

En el marco de las funciones de prevención y persecución del contrabando, el tráfico de drogas y otras infracciones de carácter fiscal, los agentes decidieron inspeccionar un vehículo tras tener sospechas sobre sus ocupantes "por diversas circunstancias observadas durante la operativa de embarque".

Tras una comprobación más exhaustiva del vehículo y del equipaje que transportaban, los agentes localizaron varias bolsas envasadas al vacío ocultas entre la ropa en una maleta. Una vez extraídas y realizadas las comprobaciones oportunas, se constató que había cocaína.

Como resultado de la actuación, fueron detenidos los dos ocupantes del vehículo como presuntos autores de un delito contra la salud pública y los agentes se incautaron de 2,039 kilos de cocaína, 3.400 euros en efectivo, tres teléfonos móviles y el vehículo en el que viajaban.

Finalmente, los arrestados fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Dénia en funciones de guardia, que decretó para ambos el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La Guardia Civil ha explicado que continúa con las investigaciones para esclarecer el origen y el destino de la droga y no descarta nuevas actuaciones relacionadas con el caso.