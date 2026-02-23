Detenidos tres hombres acusados de robar en un domicilio de Castelló y amordazar y maniatar a sus moradores

CASTELLÓ 23 Feb. (EUROPA PRESS) - -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castelló, Seseña (Toledo) y Madrid a tres varones como presuntos autores de un robo con violencia en una casa habitada y amordazar y maniatar a sus moradores, según ha informado este cuerpo de seguridad en un comunicado.

Los hechos se cometieron a finales del mes de marzo del año 2025 durante la madrugada. Dos varones encapuchados accedieron a una vivienda ubicada en las afueras de la ciudad de Castelló provistos con un arma de fuego, un revólver y un machete y, supuestamente tras forcejear con los moradores, les ataron y amordazaron para acabar llevándose dinero y joyas.

Tras varios meses de investigación se pudo comprobar que los hechos fueron llevados a cabo por dos hombres de manera material, si bien estaban dirigidos por un autor intelectual, el cual fue el encargado de suministrar la información a los dos asaltantes para llevar a cabo con éxito dicho robo.

Una vez constatados diversos indicios, los agentes solicitaron varios mandamientos de entradas y registros, autorizadas por el Juzgado de Instrucción cinco de Castellón de manera coordinada y simultánea en tres puntos diferentes de la geografía española -Castelló, Seseña y Madrid-, y se procedió a la detención de los tres varones presuntamente implicados en los hechos. Los investigadores obtuvieron de los registros la ropa y las armas con las que se llevó a cabo el ilícito penal.

En dicho operativo participaron policías de las unidades centrales de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, Brigada Provincial de Policía Judicial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Castellón. Los tres varones, de nacionalidad colombiana, pasaron a disposición judicial y se decretó su ingreso en prisión provisional.