Detenidos tres hombres por apropiarse de material de una empresa de vehículos en Benidorm (Alicante)

ALICANTE 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Benidorm (Alicante) a tres hombres, de 34, 36 y 38 años de edad, por apoderarse de material de una empresa de repuestos de vehículos por valor de 50.000 euros.

La investigación tuvo su inicio a raíz de una denuncia del director de una empresa de repuestos de vehículos en la que daba cuenta de la sustracción de material por valor de 50.000 euros por parte de un empleado de la misma, ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Según sus manifestaciones, la empresa se percató de lo ocurrido tras realizar un inventario y detectar que les faltaba mercancía que no habían vendido. Ante esta situación, comprobaron que dicho descuadre correspondía con uno de los establecimientos que tenía en la Cala de Finestrat de Benidorm.

Fruto de las averiguaciones realizadas por dicha empresa, se determinó que un empleado sacaba material de la misma por la puerta trasera del establecimiento y lo depositaba en un contenedor para posteriormente ser recogido por terceras personas, que eran clientes que regentaban talleres de la zona.

Después de lo relatado en su denuncia, los agentes establecieron un dispositivo policial alrededor del establecimiento investigado para comprobar la veracidad de los hechos. Observaron que uno de los empleados efectuaba la misma maniobra y depositaba una serie de objetos dentro de uno de los contenedores situado en el exterior del citado lugar. Posteriormente, se aproximaba a un vehículo ocupado por dos personas con el fin de recoger los efectos depositados en su interior.

Los policías averiguaron el 'modus operandi' delictivo de los investigados: el empleado, junto con dos clientes dedicados al sector del automóvil, se habrían concertado con la finalidad de extraer efectos de la empresa de manera gratuita o a cambio de una contraprestación económica. Accedía mediante los códigos de acceso de sus compañeros sin su consentimiento.

La manera de proceder consistía en que, al ser clientes, solicitaban presupuestos de las piezas que les interesaban generando un número de referencia. Con ese número, el empleado localizaba en el almacén esas piezas y las depositaba en un contenedor ubicado en la puerta trasera.

Así, avisaba a estos clientes de que los efectos ya se encontraban escondidos en dicho contenedor. Minutos después cualquiera de los dos podía acudir a recogerlas, repitiéndose este hecho durante un "prolongado" espacio de tiempo.

Por todo ello, la Policía Nacional ha detenido a tres hombres como presuntos autores de un delito de apropiación indebida. Los arrestados, tras la práctica de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.