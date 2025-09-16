Detenidos tres integrantes de una banda por vender joyas de oro falsas en casas de compraventa en Elche

ALICANTE, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Elche a tres de los al menos cinco presuntos integrantes de una organización criminal dedicada a vender joyas falsas de oro de nueve quilates en establecimientos de compraventa, que lograban superar las comprobaciones iniciales gracias a un baño superficial que las hacía pasar por auténticas. La cantidad estafada asciende a 4.700 euros, según ha informado la Jefatura en un comunicado.

Las investigaciones comenzaron tras tener información de que ciudadanos procedentes de Europa del Este se desplazaban desde fuera de la localidad para intentar vender piezas fraudulentas en comercios de compra-venta de oro y joyas.

La Unidad de Policía Judicial de Elche pudo comprobar que las joyas estaban manipuladas de manera que superaban los análisis preliminares de los establecimientos y solo eran descubiertas como falsas en pruebas más exhaustivas. Asimismo, descubrió que la organización estaba compuesta por al menos cinco integrantes, estructurados en dos núcleos autónomos que se repartían las funciones y que se desplazaban desde Benidorm a Elche para cometer las estafas.

Tras establecer un dispositivo de búsqueda, la Policía Nacional alertó a los establecimientos de compra- venta sobre el método utilizado, lo que permitió reforzar las medidas de prevención. Las tres detenciones, un hombre y dos mujeres de entre 46 y 37 años acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal y estafa, se practicaron en dos fases.

En la primera, fueron arrestados dos de los presuntos implicados en Elche cuando intentaban vender una cadena de oro. En la segunda fase se localizó y detuvo al tercer implicado, también en la misma ciudad.

Dos de los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Elche, mientras continúan las investigaciones para la detención del resto de la organización.

La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las comprobaciones en las operaciones de compra-venta de metales preciosos y de alertar de inmediato a las autoridades ante cualquier sospecha. Asimismo, pone a disposición de la ciudadanía los canales oficiales de denuncia, tanto de manera presencial en las comisarías como a través de la web www.policia.es, garantizando confidencialidad y protección a los denunciantes.