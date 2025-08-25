Detenidos tres jóvenes de un grupo que agredió a otro chico en plena calle en València

VALÈNCIA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres jóvenes, uno de 18 años y dos menores de 17, por su presunta implicación en la agresión grupal a otro chico ocurrida en la madrugada del 13 de agosto en plena calle en València.

Los agentes mantienen abierta la investigación para tratar de localizar y detener a los otros participantes en la agresión ya que la hipótesis de la Policía es que entre seis y siete jóvenes intervinieron en los hechos, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

A los detenidos se les atribuye un delito de lesiones graves ya que la víctima sufrió fracturas faciales múltiples y otras heridas como la luxación de un tobillo, que le han llevado a estar hospitalizado durante una semana.

Los hechos sucedieron sobre la 1.00 horas del pasado día 13 en la calle Esteve Victoria de València. Según la información proporcionada por testigos, un grupo de siete jóvenes agredió a la víctima, un chico de 22 años. Al parecer, la agresión se produjo después de que el joven lesionado supuestamente recriminara al grupo que hubiera mirado a unas amigas que le acompañaban.