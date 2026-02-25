Detenidos tres menores acusados de violar a una compañera de instituto en València

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en València - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALÈNCIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes del GRUME de la Policía Nacional han detenido a tres menores --dos de ellos de 14 años y uno de 15-- acusados de violar a una compañera de instituto en València.

Según han confirmado a Europa Press fuentes policiales, el incidente tuvo lugar el 10 de febrero, cuando los arrestados presuntamente agredieron sexualmente a otra menor en un centro comercial. En el suceso habría un cuarto menor presuntamente implicado pero es inimputable penalmente por su edad --13 años--.

Como consecuencia y tras denunciarse los hechos, los agentes detuvieron a los tres menores de 14 y 15 años como presuntos responsables de un delito de agresión sexual con penetración a menores de 16 años y un delito contra la intimidad y revelación de secretos.

Los menores fueron detenidos este lunes por agentes del GRUME y pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores al día siguiente. Según ha adelantado Las Provincias, los menores, que supuestamente agredieron a su compañera en los baños de un centro comercial, la grabaron sin permiso y mostraron las imágenes a terceros, han quedado en libertad vigilada y se les ha impuesto la prohibición de comunicación con la víctima y aproximarse a ella a menos de 50 metros.