Detenidos tres miembros de una familia tras desmantelar una plantación de marihuana en Ibi

La Guardia Civil desmantela una plantación de marihuana en Ibi y detiene a tres personas - GUARDIA CIVIL

ALICANTE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el municipio alicantino de Ibi a tres personas, pertenecientes a una misma familia, a las que se les imputa un delito de tráfico de drogas por presuntamente cultivar y vender marihuana desde su domicilio de residencia habitual. El instituto armado ya ha detenido en otras ocasiones a los acusados, dos hombres de 41 y 68 años y una mujer de 72, por hechos similares.

Desde el Área de Investigación de la Benemérita en esta población iniciaron la operación tras detectar "indicios de una posible actividad ilícita relacionada con el cultivo" de esta droga en una vivienda unifamiliar de la localidad.

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron confirmar que, en el inmueble, en el que residían de forma habitual los arrestados, presuntamente se cultivaba marihuana "de manera intensiva" y luego era secada y envasada para su distribución.

Asimismo, constataron que el inmueble contaba supuestamente con un enganche ilegal a la red eléctrica para abastecer el cultivo sin asumir el coste del elevado consumo energético que requiere este tipo de instalaciones, según un comunicado del instituto armado.

Una vez obtenidos los indicios necesarios, el día 8 de enero de 2026, los investigadores, con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Alicante (USECIC), llevaron a cabo un registro en el domicilio y detuvieron a los tres moradores. De este modo, desmantelaron la plantación, que contaba con un "sofisticado" sistema de iluminación, climatización y riego. En una de las salas, se secaban las ramas cortadas, para posteriormente preparar los cogollos.

INCAUTACIONES

En el marco de esta operación, los agentes se han incautado de 573 plantas de marihuana, 4,5 kilos de cogollos de marihuana secos, 1.400 euros en efectivo, un machete, dos cuchillos y dos aerosoles de pimienta, dos vehículos y "gran cantidad" de diversos materiales para el cultivo intensivo de marihuana.

Los detenidos son dos hombres de 41 y 68 años y una mujer de 72, a los que les constan antecedentes por hechos similares. En concreto, se les imputa un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal. Tras ser puestos a disposición de los juzgados de Ibi, se ha decretado su libertad con la imposición de medidas cautelares.