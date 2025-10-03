Díaz critica la instrucción del juez Peinado en el caso de Begoña Gómez: "Se va a estudiar en las Facultades de Derecho"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa posterior a su reunión con los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha aseverado que "en las facultades de Derecho de nuestro país se va a estudiar la instrucción que el juez Peinado está realizando, y se va a estudiar, de manera presunta, desde luego contra todos los manuales de derecho que hemos conocido".

Así lo ha manifestado, en una rueda de prensa en València tras reunirse con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la dana, preguntada por la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, será juzgada por un jurado popular por todos los delitos por los que le está investigando en dos piezas si el caso llega a juicio.

Yolanda Díaz ha señalado que, en su carrera como abogada que ha ejercido desde joven, no ha visto "una cosa semejante". Ha subrayado que "la mayoría de los jueces españoles, la mayoría, y de esos jueces españoles se dejan la piel trabajando todos los días, con recursos que a veces no son suficientes" y "lo hacen magníficamente", pero "hay un puñado de jueces y juezas que, efectivamente, cometen alguna situación que, desde luego, no es adecuada".

"Por tanto, se va a estudiar en las facultades de Derecho de nuestro país la instrucción que está realizando el juez Peinado", ha insistido Yolanda Díaz, quien también ha mandado "toda la solidaridad y todo el cariño" al presidente del Gobierno y a su familia.