Diciembre arranca en el Escalante con música, objetos y títeres a través de cuatro propuestas "mágicas"

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación de diciembre del Escalante, proyecto teatral de la Diputació de València, arranca con cuatro propuestas que subirán al escenario del Espai Ribes del Parc Central y de La Mutant de València: 'Cuento de Navidad', 'Thauma', 'La selva' y 'En els núvols'. Se trata de "mágicas propuestas" dedicadas a la primera infancia y al público juvenil de la mano de compañías "de renombre" como Société Mouffette, COMA14, La Mula, Teloncillo teatro y La Negra, según ha destacado la diputada delegada de Teatros, Rocío Gil.

Gil ha subrayado que el proyecto teatral de la Diputació, que suma 40 temporadas, "apuesta por ofrecer una programación diversa y por acercar diferentes lenguajes escénicos al público familiar".

'Cuento de Navidad. Encapsulando a Dickens' llegará a Ribes Espai Cultural la próxima semana para "fundir literatura y teatro a través de las letras del escritor británico". Este espectáculo multidisciplinar basado en la novela de Charles Dickens es una coproducción de Société Mouffette y COMA14, compañías que, de una forma contemporánea, harán viajar al público a la esencia de este clásico.

Dirigido por Tolo Ferrà y con Vera González como intérprete, este teatro de objetos recuerda, a través de la historia del señor Scrooge, que "la alegría del otro, el estar en comunidad y compartir es lo que finalmente nos define como seres humanos y lo que nos hace felices". La propuesta, recomendada para niños de entre 7 a 12 años, se pondrá en escena el próximo miércoles 3 de diciembre a las 18:00 h. También habrá pases escolares los días 2,3 y 4 de diciembre a las 10:00 horas.

La compañía La Mula se subirá al escenario de La Mutant también el próximo 3 de diciembre con 'Thauma', un espectáculo de teatro visual convertido en poema escénico. Bajo la dirección de Andreu Martínez y Magda Puig e interpretado por Marina Rodríguez/Sarah Anglada, Juan Carlos Panduro y Erol Ileri, esta propuesta, recomendada para niños a partir de 8 años, se presenta como un "juego poético en el que se confunden el arriba y el abajo, el fondo y la figura y lo grande y lo pequeño, creando distintas maneras de ver lo mismo".

Apelando al humor, a la belleza, el misterio y a lo inesperado, y siguiendo los códigos de la novela gráfica y el teatro de objetos, la compañía La Mula pinta un "mágico paisaje que poco a poco va abriéndose, desvelando su interior". 'Thauma' subirá al escenario de La Mutant el 3 de diciembre a las 19:30 h. El mismo miércoles a las 11:00 horas tendrán lugar los pases escolares.

El CC la Nave 3 Ribes se pondrá rumbo a África, Asia y América el próximo mes de diciembre con una puesta en escena de Teloncillo teatro, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2013.

Así, 'La selva', una propuesta musical y también teatro de objetos dedicada a la primera infancia, descubrirá las historias de la selva más divertidas a través del juego, la música y diseños atractivos. Una cebra negra con rayas blancas, o una cebra blanca con rayas negras, una jirafa esbelta y hermosa que de pequeña era curiosa, y un cocodrilo que en el agua es peligroso y en la tierra es muy tranquilo protagonizarán esta divertida propuesta dirigida e interpretada por Ana Isabel Gallego y Ángel Sánchez sobre poemas de Gloria Fuertes, Carlos Reviejo y Marisa Alonso Santamaría.

La obra se pondrá en escena el sábado 6 de diciembre a las 17:30 horas, y el domingo 7 de diciembre a las 11:30 horas. Los pases escolares serán los próximos 5, 9,10 y 11 de diciembre a las 10:00 horas.

Por último, las pompas de jabón llenarán el escenario del CC la Nave 3 Ribes de reflejos y magia con una propuesta de la compañía La Negra que llegará al Parc Central los días 13 y 14 de diciembre. Dirigida por Xavo Giménez y con Carlos Amador y Xavo Giménez/Robert de la Fuente sobre el escenario, 'En els núvols' contará una historia donde las burbujas se convierten en títeres y donde la imaginación se apodera de todo.

Esta puesta en escena pensada para niños de más de tres años se pondrá en escena el 13 de diciembre a las 17:30 horas; y 14 de diciembre a las 11:30 horas. Los pases escolares serán los días 15, 16, 17 y 18 de diciembre a las 10:00 y a las 11:30 horas.