Diez cocineros lucharán por la "mejor" receta con alcachofas de la Vega Baja en Alicante Gastronómica - AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez cocineros de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana participarán en la final de la tercera edición del concurso nacional de la "mejor" receta con alcachofas de la Vega Baja, que tendrá lugar el 5 de octubre en Alicante Gastronómica.

Cada concursante deberá elaborar un plato con alcachofas de esta comarca como ingrediente principal y conquistar al jurado a través de "la creatividad, presentación, sabor, equilibrio nutricional y el uso adecuado" de esta verdura.

Así se ha detallado este viernes durante la presentación del concurso en el Ayuntamiento de Almoradí (Alicante), uno de los patrocinadores del evento, según ha informado la administración local en un comunicado.

Los finalistas optarán a 2.000 euros para el primer premio, que incluye la participación en el próximo Congreso Nacional de la Alcachofa de Almoradí, que se celebrará en marzo de 2026. Asimismo, el segundo premio recibirá mil euros y la cantidad económica para la tercera posición serán 500 euros.

Por su parte, el director del concurso y representante de Alicante Gastronómica, Tony Pérez, ha aseverado que "el certamen cada vez es más conocido, está creciendo y se está posicionando en el calendario nacional" y ha resaltado que "la final será de gran nivel". También ha indicado que este concurso está dirigido "desde su origen a profesionales de prestigio y gente constante que destaca por su genialidad y su buen hacer".

La alcaldesa de Almoradí, María Gómez, ha señalado que "este concurso es una muestra más del compromiso que tiene el municipio con el sector agroalimentario, con la gastronomía y con un producto estrella como es la alcachofa".

También ha apuntado que esta cita "está ligada al Congreso Nacional de la Alcachofa", ya que la persona que gane el concurso realizará un 'showcooking' en la próxima edición, de manera que "se estrechan lazos con el mundo de la gastronomía y se refuerza la participación que va a tener Almoradí en Alicante Gastronómica".

LA "JOYA" DE LA HUERTA

Por otro lado, el presidente de la Asociación Alcachofa Vega Baja, Antonio Ángel Hurtado, ha subrayado que este certamen pone en el "foco nacional" en la alcachofa de la Vega Baja "con grandes profesionales que demostrarán su talento culinario con la joya de la huerta". "Eso va a ayudar a difundir su calidad, impulsar su consumo y demostrar su versatilidad", ha añadido.

Igualmente, se ha referido al papel de la entidad en "el apoyo a este concurso desde la primera edición". "La unión del sector nos permite ser más fuertes para promocionar y dar visibilidad a esta joya", ha concluido.