Díez destaca la subida del presupuesto de AVL, llama a mantener su independencia y pide "sacarla de la disputa política"

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, comparece en la comisión de Hacienda de Les Corts - JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha destacado el incremento del presupuesto para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) de un 5,1 por ciento en 2026 respecto al año anterior, hasta los 3,14 millones de euros, al tiempo que ha llamado a "preservar los consensos y garantizar la paz lingüística" y ha abogado por respetar las diferentes "sensibilidades" y mantener su "necesaria independencia frente a cualquier injerencia política". También ha pedido sacar a esta institución "de la disputa política".

Así lo ha expuesto en su comparecencia en la comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts para explicar el detalle de las cuentas de su departamento para 2026, que alcanzan los 251,7 millones de euros. Ha defendido que se trata de un presupuesto "responsable en las cifras y ambicioso en los objetivos".

"Reduce el gasto donde puede reducirse, protege la inversión útil, refuerza la cohesión territorial, apuesta por los municipios, impulsa el deporte, moderniza la política lingüística, refuerza la estrategia europea y la captación de oportunidades y fortalece el liderazgo institucional de la ciudadanía valenciana. Prioriza el territorio, la utilidad, la cohesión y el futuro", ha resumido.

Respecto a la AVL, la partida más importante y la que sufre también un mayor incremento es gastos de personal, hasta los 2,7 millones de euros. También crece la cantidad para compra de bienes corrientes y gastos de funcionamiento, hasta los 359.000 euros. Sin embargo, la de transferencias corrientes pasa de 563.000 euros en 2025 a apenas 62.000 en 2026, un 88% menos, y la de transferencias de capital pasa de 200.000 a cero.

Díez ha asegurado que las cuentas de su departamento responden a tres ejes: vertebración y cohesión territorial, estrategia y posicionamiento, y liderazgo institucional. "Menos gasto estructural donde pueda contenerse y mantenimiento de la capacidad de actuación allí donde las políticas públicas generan más utilidad", ha señalado.

TERRITORIO Y DEPORTE

El vicepresidente segundo ha destacado que más de la mitad del presupuesto, unos 142 millones, se canaliza hacia territorio, ayuntamientos, federaciones deportivas, deporte base y femenino, proyectos estratégicos, política lingüística, acción exterior o entidades sociales y culturales. Ha apostado por invertir en vertebración y cohesión territorial para combatir la despoblación y el "desequilibrio" y que los municipios pequeños puedan competir en "igualdad de condiciones" con los grandes.

También ha resaltado las ayudas destinadas a promover la protección, el desarrollo y la mejora de equipamientos municipales con una partida de 10 millones de euros o la accesibilidad en edificios municipales con otros cinco millones.

Mientras, el programa de fomento de la actividad deportiva asciende hasta los 45 millones y se destinan más de siete al deporte federado, 5,5 millones a competiciones y eventos nacionales e internacionales y dos millones a clubes, ayudas al deporte femenino, tecnificación, deporte adaptado, escolar y apoyo a la pilota valenciana. Ha reivindicado igualmente la apuesta por las infraestructuras deportivas municipales, con un plan de 20 millones.

POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Respecto a política lingüística, el presupuesto asciende a 17 millones para "consolidar las actuaciones orientadas a incrementar la presencia y el uso del valenciano en todos los ámbitos". Al respecto, Díez ha defendido una visión "moderna, útil e integradora y no confrontativa" y un modelo "basado en la libertad frente a la imposición" con la lengua como elemento "de cohesión social, oportunidad y futuro, alejado de planteamientos ideológicos y centrado en ofrecer recursos para facilitar su uso cotidiano".

"Es un patrimonio común que debemos preservar, promover y proyectar hacia el futuro. Es una riqueza que hemos recibido desde generaciones anteriores y tenemos la responsabilidad de transmitirlo en las mejores condiciones posibles a las futuras", ha reivindicado. Y como ejemplo de ello ha mencionado los 9,1 millones destinados al programa de promoción del valenciano.

GRUPOS

Por parte de los grupos, Joaquín Alés (Vox) ha valorado que el presupuesto "mantiene las prioridades" generales, aunque ha reconocido "lagunas relevantes" en materia de ejecución como en la Dirección General de Proyectos Estratégicos. También le ha preguntado por la "inactividad" en concurrencia competitiva, sobre las subvenciones otorgadas "solo" a las universidades públicas y ha abogado por recortar el presupuesto de la AVL.

Mercedes Caballero (PSPV) ha criticado al Consell por ser el "más caro de la historia" con un total de "160 altos cargos" y ha avisado a Díez de que "los niveles de colesterol le van a salir muy disparados". "Eso era el 'Sonríe, ya viene el cambio'", ha afirmado, en alusión al eslogan del PP en las pasadas elecciones. También ha denunciado la "tendencia" a "regar a pseudomedios afines" y a "manipular los contenidos de À Punt".

Isaura Navarro (Compromís) ha avisado de que la única subida en el presupuesto de la AVL es para personal porque "habían plazas no cubiertas" y no porque el Consell tenga una "mayor implicación". "En quien la tienen es en Lo Rat Penat", le ha afeado y reprochado que saque pecho de promoción del valenciano cuando el Gobierno valenciano "desmotiva" su uso e incluso "prohíbe" hablarlo en la televisión pública. Y ha denunciado también: "Cada vez que pongo À Punt, toros".

Además, ambas le han inquirido sobre por qué se subvenciona con 10.000 euros a una entidad "minoritaria" de periodistas en la Comunitat cuando a la asociación "mayoritaria" de estos profesionales, con más de 700 miembros, apenas se le da 8.000 euros. También han preguntado por la instrucción remitida por la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA) a sus trabajadores con la finalidad de establecer unas normas básicas de indumentaria y apariencia profesional. "¿Usted piensa que yo puedo venir así a trabajar?", le ha cuestionado Caballero, en ese momento en tirantes.

"También represento la imagen de los valencianos. Esto, venir con tirantes, se lo han prohibido al personal de À Punt, incluso las sandalias. Dígale a todos los consellers que no se les ocurra venir con deportivas a trabajar, porque es que tampoco pueden, cuando hoy en día hasta a las bodas va la gente, y muy elegante, con sus deportivas", ha replicado la parlamentaria socialista, que ha deslizado: "No sé si lo siguiente quizá será un uniforme, por supuesto en azul pantone y con un logo de una gaviota".

"LA GUERRA POR LA LENGUA DEBERÍAMOS DEJARLA POR SUPERADA"

En sus réplicas, José Díez ha considerado "fundamental" incrementar los fondos del capítulo de personal de la AVL porque es el que "sustenta" a la institución y ha abogado por "empezar a sacarla de la disputa política" y por recuperar su inicial espíritu de "paz lingüística". "La guerra por la lengua deberíamos dejarla por superada", ha señalado, al tiempo que ha pedido a Vox "sumar todos" porque la Acadèmia "no tiene por qué ser un demonio".

También ha defendido la subvención a Lo Rat Penat por ser una institución "centenaria y propia" de la Comunitat que "defiende la cultura y la lengua valenciana desde hace más de 100 años" y se ha preguntado "qué hay de malo" en ello. "Lo que no me cabe es subvencionar al Institut Ramon Llull catalán", ha replicado.

Y sobre À Punt, ha insistido en que tiene "autonomía en la gestión" y por ello el Consell "no puede intervenir" ni llevar a cabo "injerencias políticas". En cuanto a la indumentaria de los trabajadores de CACVSA, ha apuntado que son instrucciones que se adoptan en el seno de la corporación y por este motivo ha esgrimido que el Gobierno valenciano no tiene "ningún tipo de decisión".