Los diez empleos 'senior' mejor pagados de Valencia superan los 100.000 euros, según Randstad

Imagen de archivo de dinero - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

VALÈNCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los perfiles técnicos altamente especializados concentran las bandas salariales más elevadas del mercado laboral valenciano y alcanzan hasta los 101.000 euros en algunos casos.

Así se desprende del Informe de Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research, que analiza datos de ocho grandes áreas geográficas y cerca de 400 posiciones en 14 sectores y áreas profesionales.

El ranking de los diez puestos 'senior' mejor pagados se ha elaborado a partir de las bandas salariales correspondientes a profesionales con más de seis años de experiencia, tomando como referencia el tramo máximo de retribución en cada caso.

Estas cifras reflejan la compensación total, incluyendo salario bruto anual, variable y posibles beneficios en especie, y se centran exclusivamente en posiciones no directivas, dejando fuera tanto cargos de Dirección (como directores/as o CIO) como roles de alta gerencia, ha precisado Randstad.

València se sitúa por debajo de la mayoría del resto de ciudades analizadas, con diferenciales negativos frente a Madrid (-10,4%), Barcelona (-10,6%), Bilbao (-10,4%) y Zaragoza (-8,2%), además de distancias más moderadas respecto a A Coruña (-2,6%) y Sevilla (-1,4%). En contraste, la ciudad supera ligeramente a Málaga, con un diferencial positivo del +3,6%.

LOS TOP 10 SALARIOS EN VALENCIA

Así pues, el perfil de technical lead, dentro del sector IT, se sitúa como el mejor remunerado entre los profesionales senior en Valencia en 2026, con bandas salariales que oscilan entre los 79.000 y los 101.000 euros anuales.

Este rol, clave en equipos tecnológicos, combina liderazgo técnico con capacidad de gestión de proyectos complejos, siendo responsable de la arquitectura de soluciones y la toma de decisiones estratégicas en desarrollo.

En segundo lugar, el jefe de planta alcanza salarios de entre 70.000 y 99.000 euros, consolidándose como una de las posiciones mejor pagadas del ámbito industrial. Su responsabilidad sobre la operativa, la eficiencia productiva y la optimización de costes lo convierte en una figura crítica para la rentabilidad de las compañías manufactureras.

El compliance officer ocupa la tercera posición, con retribuciones que oscilan entre 54.000 y 90.000 euros anuales. En un contexto de creciente presión regulatoria, este perfil se ha vuelto esencial para garantizar el cumplimiento normativo, prevenir riesgos legales y reforzar la gobernanza corporativa.

En cuarto lugar, se sitúa el auditor en sectores como banca, seguros y consultoría, con salarios de entre 54.000 y 89.000 euros. Su papel es clave para asegurar la transparencia financiera y la correcta aplicación de controles internos, especialmente en entornos altamente regulados.

Muy próximo se encuentra el consultor en estos mismos sectores de banca, seguros y consultoría, también con bandas de entre 54.000 y 89.000 euros. Este perfil aporta valor estratégico a las organizaciones mediante el análisis, la definición de planes de mejora y el acompañamiento en procesos de transformación empresarial.

El jefe de proyecto en ingeniería se posiciona en sexto lugar, con salarios que van de 50.000 a 82.000 euros. Se trata de un rol esencial para la ejecución de proyectos técnicos, encargado de coordinar equipos multidisciplinares, gestionar recursos y asegurar el cumplimiento de plazos y objetivos.

Por su parte, el site reliability engineer (SRE) alcanza retribuciones de entre 63.000 y 81.000 euros, reflejo de la alta demanda de perfiles capaces de garantizar la estabilidad y escalabilidad de sistemas tecnológicos. Su enfoque híbrido entre desarrollo y operaciones resulta clave en entornos digitales críticos.

En octava posición figura el key account manager (KAM) en el ámbito de la ingeniería, con salarios de entre 54.000 y 76.000 euros. Este profesional gestiona grandes cuentas estratégicas, combinando visión comercial y conocimiento técnico para impulsar el crecimiento del negocio.

El product manager en entornos digitales y de e-commerce ocupa el noveno puesto, con una horquilla de entre 57.000 y 66.000 euros. Su responsabilidad sobre la definición y evolución de productos digitales lo convierte en una figura central para alinear necesidades de usuario y objetivos empresariales.

Cierra el ranking el actuario del sector asegurador, con salarios de entre 52.000 y 66.000 euros. Este perfil altamente especializado en análisis de riesgos y modelización matemática resulta clave para la sostenibilidad y competitividad de las compañías de seguros.

El listado pone de manifiesto que los ámbitos de tecnología, ingeniería y cumplimiento normativo se consolidan como los principales motores de las retribuciones más elevadas. En un entorno marcado por la digitalización, la complejidad regulatoria y la necesidad de eficiencia operativa, las compañías continúan compitiendo por atraer y fidelizar talento senior altamente cualificado. Una tendencia que, según las previsiones, seguirá tensionando al alza las bandas salariales en estos perfiles durante los próximos años.