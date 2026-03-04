Diez obras concurren como finalistas al Premio Azorín 2026, que bate récord de participación con 735 originales

Juan de Dios Navarro (i), Toni Pérez (c) y Carlos Creuheras (d), este miércoles en Alicante - EUROPA PRESS

Diez obras concurren como finalistas al Premio Azorín de Novela 2026, seis con autoría especificada y cuatro con seudónimo. En total, se han presentado al certamen 735 manuscritos, procedentes tanto de España como del extranjero, lo que supone un nuevo récord frente a las 643 del año pasado.

El galardón, dotado con 45.000 euros, está impulsado por la Diputación de Alicante y el Grupo Planeta y se entregará este jueves en una gala que se celebrará en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) a partir de las 19.00 horas.

La ceremonia podrá seguirse en directo en las cuentas de YouTube y Facebook de la Diputación de Alicante, Editorial Planeta y Planeta de Libros, así como en la red social X, a través de la etiqueta #azorin2026.

El evento, que conducirá la presentadora y actriz alicantina Vanesa Romero, contará con la participación de ADDA Simfònica, bajo la batuta de su director, Josep Vicent, e interpretará un fragmento de 'Las bodas de Luis Alonso', de Gerónimo Giménez, así como otro de una representación teatralizada de un texto dramático, a cargo de Pepa Pedroche.

Este miércoles, el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el director de Relaciones Institucionales y del Gabinete del Presidente de Grupo Planeta, Carlos Creuheras, y el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, han desvelado los títulos y autores de las diez obras finalistas.

En concreto, estos títulos son 'Círculos borrosos', de Ismael Ahamdanech Zarco; 'El camino equivocado', de Guido Reni (seudónimo); 'Sombras en Tierra de Olivos', de Juan Manuel Ruiz Salamanca; 'Ceniza que enloquece', de Saturno (seudónimo); 'El jardín de los hilos invisibles', de Kris Goré (seudónimo); 'Hermanos de estepa', de Enrique Galdeano Clavería; 'Sonata para los bárbaros', de Henry Alfred Bugalho Ribeiro; 'Entrebalcones', de Cemí (seudónimo); 'El cuaderno del silencio roto', de Andrea Broullón Dobarro, y 'La última carpeta', de Silvio Mazziotti di Celso.

TEMÁTICAS

En cuanto al total de manuscritos (735), Navarro ha concretado que el 40 por ciento se centra en novelas negras, otro 40% aborda temas históricos y el 20% restante se corresponde con una temática romántica o de ficción. Además, la procedencia de los textos la lidera España, con 121 ejemplares. Le siguen América del Sur (76), América del Norte (44), Europa (10), América Central (4) y Asia (1).

De todas ellas, han resultado finalistas diez obras literarias, de las que se conoce el nombre de seis autores (cinco hombres y una mujer). El jurado encargado de decidir al ganador o a la ganadora está conformado, además de por Navarro, por los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabás, los críticos literarios Jaime Mas y José Ferrándiz y la directora de Editorial Planeta, Belén López Celada. La secretaria general de la Diputación, Amparo Koninchx Frasquet, actuará como secretaria sin voto.

"RELACIÓN FRUCTÍFERA"

Durante la presentación, Pérez ha destacado la "fructífera" relación que une a la Diputación con el Grupo Planeta, en "un recorrido de más de 30 años que lleva detrás un destacado trabajo de colaboración, entendimiento y promoción de la literatura".

En este sentido, el dirigente provincial ha señalado que es "un compromiso absoluto, un honor y un placer llevar tantos años junto a Planeta" para impulsar este "prestigioso" premio en el que escritores y lectores participan "por igual".

Además, el presidente de la Diputación de Alicante ha apuntado que la gala de entrega del galardón, que se celebrará este jueves, se abrirá a la ciudadanía para celebrar "la gran fiesta de las letras".

Por su parte, Creuheras ha subrayado el hecho de que este premio, "que tantísimas alegrías ha dado", goza de "una salud excelente", ya que "nunca se había leído tanto en España".

También ha remarcado que pueden estar "satisfechos" de que los españoles lean "cada vez más" y de que el Premio Azorín sea un elemento más que contribuya a "mejorar este escenario".

De esta forma, el director de Relaciones Institucionales y del Gabinete del Presidente del Grupo Planeta ha manifestado que la cifra global de lectores en 2024 fue de un 68%, mientras que en 2025 aumentó hasta el 69,8%. Además, ha aseverado que el 55% lee, al menos, una vez por semana.

Respecto a la franja de edad más lectora, según ha apuntado Creuheras, esta se sitúa entre los 14 y los 24 años. Asimismo, ha asegurado que se lee mayoritariamente en papel (93,5%).