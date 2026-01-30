Dimite una alto cargo del Ayuntamiento de Alicante tras la polémica sobre la adjudicación de viviendas públicas

Archivo - Imagen de archivo de la fachada del Ayuntamiento de Alicante - ALICANTE TURISMO - Archivo

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, ha dimitido de su cargo tras la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en Playa de San Juan, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Este hecho se produce después de que este asunto haya centrado el debate político en el pleno ordinario de enero, tras haber publicado 'Información' que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de Pérez-Hickman y un arquitecto municipal "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas".

Al respecto, el alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP), aseguró durante la sesión plenaria que llevará "directa y personalmente" a Fiscalía el proceso de adjudicación en el caso de que haya "el asomo de la más mínima irregularidad". "No voy a parar. Voy a ir hasta el final y con todas sus consecuencias", apostilló.

El primer edil también anunció "la apertura de un expediente de averiguación de hechos". De hecho, el equipo de gobierno precisó en un comunicado que dicho expediente se ha encargado "en relación con la adjudicación de viviendas de una promoción pública en la zona de La Condomina de la Playa de San Juan que se inició en 2018".

Por su parte, la portavoz del PSPV en el consistorio, Ana Barceló, avanzó que el grupo municipal socialista acudirá Fiscalía para denunciar "el escándalo" que, a su juicio, conlleva que Barcala "no" tenga "credibilidad".

Desde Vox, el edil Mario Ortolá instó al primer edil a cesar a Pérez-Hickman porque, bajo su punto de vista, ese cargo es "de libre designación" y, por ello, cree que hay "un plus de confianza" en su elección.

De otro lado, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, indicó que la coalición iba a pedir a la Generalitat información sobre esta promoción de viviendas. "Ha superado usted al anterior gobierno de Sonia Castedo", espetó el concejal de la coalición al alcalde.