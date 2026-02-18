Dimite el edil de Castellón Cristian Ramírez (PP) dos meses después de la reapertura del caso de las multas

Archivo - El concejal Cristian Ramírez - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ DE LA PLANA - Archivo

CASTELLÓ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Juventud, Agricultura, Movilidad, Medio Ambiente y Desarrollo, Cristian Ramírez Martínez (PP), ha presentado este miércoles por la tarde su dimisión "personal, voluntaria e inamovible, y ha criticado la "desmedida y rastrera campaña de persecución" que ha sufrido desde hace dos años a raíz del denominado caso de las multas sin pagar.

La decisión de dimitir se produce después de que la Audiencia Provincial de Castellón revocó el pasado mes de enero el sobreseimiento del caso de las multas en zona azul sin pagar del concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Cristian Ramírez, y ordenó reabrir la investigación para esclarecer los hechos. La decisión de dimitir ha sido comunicada a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y su sustituto será Gonzalo Romero Casaña.

"Hoy he presentado a la alcaldesa de Castellón y presidenta del equipo de gobierno municipal, y también a la Secretaría General del Ayuntamiento de Castellón, mi decisión personal, voluntaria e inamovible de renunciar formalmente a mi acta de concejal y, con ello, a todos los cargos y responsabilidades que de ella se derivaban", ha explicado Ramírez en un comunicado.

Una decisión que, ha dicho, tiene una doble finalidad: de un lado, dejar de ser un cargo público y, con ello, poner fin a la "desmedida y rastrera campaña de persecución" que asegura que ha sufrido a raíz del caso de las multas sin pagar, "desde hace más de dos años, una situación que me ha perjudicado en lo personal, a mi familia y a mi entorno personal".

Por otro, dejar al margen de todo debate a sus compañeros de responsabilidades en el equipo de gobierno y a las siglas del partido --PP-- "en el que tanto he creído y trabajado, y al servicio del que seguiré trabajando".

Dicho esto, ha puntualizado que esta decisión "no es impulsiva", sino que se ha tomado a conciencia, "puesto que esta situación me está afectando seriamente". "Es por eso que necesito priorizar mi salud mental, ya que el clima y determinadas situaciones provocadas por los partidos de la oposición me han generado un nivel de ansiedad inasumible", ha abundado.

En este punto, ha apuntado que la política "no es esto". "La política es servir a los ciudadanos y trabajar para solucionar sus problemas. A ello me he dedicado en cuerpo y alma durante todo este tiempo, desde que el 17 de junio de 2023 asumí mi cargo de concejal", ha indicado.

"Durante estos meses --ha relatado-- he intentando desempeñar con diligencia y responsabilidad mi tarea. En este tiempo, y desde mis distintas áreas, hemos conseguido modernizar y renovar integralmente el servicio de Bicicas, para que Castellón tenga una movilidad más sostenible. También está en marcha el contrato del nuevo servicio de transporte público, que será un referente de vanguardia en este ámbito, y que será realidad en muy pocos meses. He impulsado la mejora del servicio de jardinería, haciendo de Castellón una ciudad más verde y más bonita, trabajo que ha sido reconocido anualmente por entidades especializadas".

Ramírez considera que su trabajo ha contribuido "en la desconexión del sistema de cámaras de tráfico del centro heredadas de la anterior corporación que solo eran una caja recaudatoria para los usuarios del centro de nuestra ciudad".

"Nunca los jóvenes de nuestra ciudad habían tenido tanta voz, tanta visibilidad y tanta oferta de ocio impulsada desde el Ayuntamiento. Sin olvidar que, en el ámbito de mis competencias, ha sido la primera vez que el 'món de la festa' ha tenido una atención directa para la tramitación de toda la documentación, en un solo expediente, simplificando trámites, para el desarrollo de las fiestas de la Magdalena y que estas se celebraran por primera vez en la historia con todos los permisos de ocupación de vía pública registrados, atendidos y concedidos, algo que nunca jamás antes en la historia de esta ciudad se había conseguido", ha resaltado.

El hasta concejal ha expuesto que ha disfrutado de su trabajo y de servir a la ciudad. "Sin límite de horarios ni días. Cometí un error que ya asumí y por el que pedí disculpas. Pero desde los partidos de la oposición, se sigue haciendo una campaña desmedida que no respeta ni la vida de las personas ni ámbitos privados ni derechos que como persona o ciudadano tengo", ha lamentado.

Según ha desgranado, "viven en su estrategia permanente de desgastar al contrario, sin importarles lo más mínimo ni la condición humana ni el respeto a la decisión de los votantes. Viven en una campaña de descrédito permanente y de judicialización de la política".

Durante este tiempo, "he tenido que vivir con personas vigilándome en la puerta de mi domicilio, fotografiando mi coche mañana, tarde y noche; poniendo en entredicho mi honorabilidad, mi trabajo* cuestionando mi derecho a la defensa legal personal, o despreciando documentos oficiales que acreditan que he cumplido con todas mis obligaciones derivadas de mis actos, tal y como se recoge en las propias normas para cualquier otro ciudadano", ha afeado.

Y ha agregado: "Tantas veces me han llevado al juzgado, tantas veces han perdido las causas que impulsaban, porque están basadas en mentiras, en odio, en descrédito. Para mí no todo vale en política. No voy a tolerar lecciones de quienes tanto tienen que callar y de quienes no tienen la más mínima vergüenza de predicar con lo que no cumplen. Y por este motivo, he decidido dar un paso a un lado. Ya no puedo soportar ningún ataque más ni voy a servir de diana para facilitar los golpes a mis compañeros de bancada".

Así las cosas, Ramírez ha agradecido a la alcaldesa "la confianza depositada y por brindarle la oportunidad de haber podido trabajar a su lado por lo que más ilusión le generaba: mejorar Castellón".

"Pido disculpas de nuevo por los errores que haya podido cometer, aunque he demostrado haber cumplido con todas mis obligaciones como cualquier otro ciudadano. Me marcho para proteger mi salud y recuperar el equilibro que esta situación me ha hecho perder. Gracias a todos por haberme permitido trabajar al servicio de los castellonenses", ha apostillado.

NUEVO CONCEJAL: GONZALO ROMERO CASAÑA

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha conocido este miércoles la decisión "personal, voluntaria e inamovible" de renunciar formalmente al acta de concejal de Cristian Ramírez Martínez, hecho que "respeta y acepta".

Carrasco, en un comunicado, ha agradecido la decisión "valiente y comprometida" que toma el concejal, al tiempo que ha reconocido el trabajo que desde que asumió su cargo ha venido desempeñando desde sus distintas áreas, y que han ayudado a transformar la ciudad y cumplir con la palabra dada a los castellonenses.

Siguiendo el orden de la lista electoral, será Gonzalo Romero Casaña quien ocupará el acta de concejal vacante, que tomará posesión en el próximo pleno del mes de febrero.