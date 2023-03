Dimite un edil de El Poble Nou de Benitatxell tras decir que lavar es trabajo "de gilipollas o de mujeres"

ALICANTE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Manolo Segarra, concejal del partido de la oposición RED en El Poble Nou de Benitatxell (Alicante), ha dimitido tras proferir comentarios machistas en Facebook. El exedil aseguró que lavar era trabajo "de gilipollas o de mujeres".

Segarra ha anunciado su dimisión este martes en un mensaje en el que ha lamentado los comentarios "totalmente desafortunados" que difundió en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento del Poble Nou de Benitatxell. "Me acabo de comprar una lavadora. Si me traes la ropa a casa te la lavo. Así tu puedes seguir trabajando en el Ayuntamiento y no pierdes el tienpo en trabajo de jilipollas o de mujeres" (sic), escribió textualmente.

Segarra ha pedido "sinceras disculpas a todas las mujeres y personas que se puedan sentir ofendidas" por los comentarios. "Para nada en mi vida comparto lo que sí que en un desliz escribí en dicho Facebook, ya que me considero una persona normal que realizo las labores del hogar de manera compartida con mi mujer, como no puede ser de otra manera, hecho que inculco a mis hijos", ha apuntado.

Asimismo, ha afirmado que como concejal "siempre" defendía la igualdad de las mujeres y los hombres. "Soy humano y cometo errores, no puedo volver hacia atrás y rectificar, pero sí que puedo reiterarme en mis más sinceras disculpas", ha recalcado.

En este sentido, ha pedido perdón a su mujer, a sus hijos y a su familia, que "sin tener nada que ver tienen que aguantar está situación", ha expresado.

Ya el lunes, el Ayuntamiento de la localidad condenó "firmemente" los comentarios "machistas, irrespetuosos y fuera de tono (incluyendo insultos)" de Segarra. "Estos comportamientos totalmente reprobables y machistas no tienen cabida hoy en día en nuestra sociedad, y mucho menos por parte de un representante político", recalcó el consistorio.

Por ello, pidió al grupo municipal RED "retractarse de estas palabras y pedir disculpas a toda la ciudadanía poblera". Además, anunció ha había denunciado los comentarios de Segarra a la Conselleria de Igualdad y al Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad.