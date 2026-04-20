Dimite el subdirector de Formación de Profesorado tras la queja de un funcionario por un libro que "denigra" a docentes

El subdirector general de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación, Jordí Martí, (tercero desde la izquierda) ha presentado su renuncia - GVA

VALÈNCIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdirector general de Formación del Profesorado de la Conselleria de Educación, Jordí Martí, ha presentado su renuncia, según ha confirmado este departamento de la adminstración autonómica valenciana.

La dimisión, avanzada por el diario.es, se produce después de que este medio se hiciera eco de la queja de un funcionario sobre el contenido del libro 'Educación 6.9. Fábrica de gurús', publicado en 2022.

Según denuncia este trabajador y expone a los grupos en Les Corts Valencianes, el volumen contiene expresiones "denigrantes" hacia el profesorado, recoge "lenguaje sexualmente explícito", expresiones que "banalizan" el Holocausto y "descalificaciones" de los sistemas institucionales de reconocimiento docente, "algunos de los cuales son competencia directa de la Subdirección que él mismo dirige".

Fuentes de la Conselleria han señalado a Europa Press que el subdirector general de Formación del Profesorado "cesó, a petición propia, al ser conocedor de la situación".