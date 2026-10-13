La Diputació impulsa 'Tecles en Ruta. I Festival Amparo Iturbi', el ciclo de jóvenes pianistas valencianos

La Diputació promociona la cantera de jóvenes pianistas valencianos con el ciclo de conciertos 'Tecles en Ruta. I Festival Amparo Iturbi' - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València pone en marcha 'Tecles en ruta. I Festival de Piano Amparo Iturbi', una nueva iniciativa cultural que "impulsa el talento" de las nuevas generaciones de pianistas valencianos y "acerca la excelencia pianística" a los municipios de la provincia con el fin de "difundir el patrimonio musical del territorio rindiendo homenaje a una de las grandes figuras de la música valenciana".

El festival arrancará el próximo 5 de noviembre con un concierto inaugural en el Centre Cultural La Beneficència de València, que dará paso a una programación de 40 conciertos en municipios de toda la provincia, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La iniciativa llegará a todos los rincones de la provincia y prestará especial atención a las localidades de menor población, ya que "cuentan con menos recursos y posibilidades para acoger este tipo de propuestas culturales". Cada pianista seleccionado podrá realizar hasta cuatro conciertos, con un caché establecido por la Diputació y con una duración de entre 40 y 60 minutos, y todos los programas incluirán, al menos, una obra de compositores valencianos.

El Festival de Piano Amparo Iturbi combina la promoción del talento emergente con la creación de oportunidades profesionales, de manera que ofrece a los intérpretes seleccionados "oportunidades reales para darse a conocer, adquirir experiencia profesional y continuar desarrollando sus carreras artísticas". Además, el festival nace como una "herramienta para vertebrar la provincia", de manera que se contribuye a diversificar la oferta cultural de los municipios.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacdo que la iniciativa "apuesta por una programación descentralizada que lleva la excelencia pianística más allá de los grandes núcleos urbanos y la acerca a diferentes rincones de la provincia con 40 conciertos repartidos por diferentes municipios".

Además, ha subrayado que el festival rinde homenaje a Amparo Iturbi, "una de las pianistas valencianas más destacadas y una figura de proyección internacional cuya trayectoria representa un referente de excelencia artística". "La mejor manera de homenajear a Amparo Iturbi es haciendo que su nombre abra puertas al futuro, y por eso nace 'Tecles en ruta', un ciclo que mira a nuestra historia, pero que, sobre todo, mira hacia el futuro y hacia las nuevas generaciones de músicos", ha agregado.

Asimismo, ha explicado que "apoyar a nuestros jóvenes artistas no significa únicamente poner un escenario a su disposición, significa generar oportunidades, reconocer su talento, esfuerzo y preparación y facilitarles experiencias profesionales que les ayudan a dar un paso adelante en sus trayectorias".

CATÁLOGO DE JÓVENES TALENTOS DE PIANO

La Diputació, a través del área de Cultura, impulsa un catálogo de jóvenes talentos de piano, una "herramienta preferente de referencia institucional" para acercar la cultura a todos los municipios de la provincia.

Esta convocatoria, que se publicará este miércoles 14 de octubre en el Boletín Oficial de la Provincia, está dirigido a pianistas de entre 18 y 35 años de la Comunitat Valenciana. Asimismo, el ciclo de conciertos 'Tecles en Ruta. I Festival Amparo Iturbi' se nutrirá de los talentos seleccionados en el nuevo catálogo de jóvenes pianistas.

Entre los criterios de selección, se tendrá en cuenta el currículum vitae, el certificado de finalización de estudios con nota media académica, los premios y menciones de Honor de Enseñanzas Profesionales y/o Enseñanzas Superiores de Música, Premio Profesional de Música de la Comunitat Valenciana, premios o menciones en concursos nacionales e internacionales, recitales en calidad de solista de piano, así como una propuesta de programa de un concierto.

El Catálogo tendrá una vigencia temporal de cinco años a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución definitiva de integrantes, periodo durante el cual la lista permanecerá estable para las programaciones institucionales, salvo que alguno de los integrantes cause baja o supere el límite de edad máxima establecido en las condiciones.