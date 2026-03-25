La Diputació presenta el Nómade y el Bobal Fest con Sexy Zebras, Sidonie y gastronomía de comarcas del interior

Presentación del Nómade y el Bobal Fest - RAQUEL ABULAILA

VALÈNCIA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha acogido este miércoles la presentación de la quinta edición del Nómade y la cuarta del Bobal Fest, los festivales territorio que se celebrarán en mayo en la Costera y la Vall d'Albaida y en junio en la Plana Utiel-Requena.

Durante el acto, la vicepresidenta Natàlia Enguix ha destacado que ambos eventos, que contarán con el apoyo económico de la corporación provincial, "son mucho más que una cita musical y una fecha en el calendario, ya que forman parte de nuestra apuesta por la comarcalización, una forma de hacer política que cree en el territorio y que más que una teoría vacía es una estrategia de supervivencia y dignidad para las comarcas del interior".

El acto, que ha tenido lugar en sede provincial, ha servido para presentar las programaciones y fechas de los festivales. El Nómade se celebrará entre el 1 y el 3 de mayo en Ontinyent, Bocairent y Moixent, con Sexy Zebras como cabeza de un cartel que completan La Perra Blanco, Depedro, Rayden y su proyecto Chiquita Movida, Abril y La Titana, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El Bobal Fest, por su parte, llegará a la Plana Utiel-Requena entre el 26 y el 28 de junio, con las actuaciones de Sidonie, Santero y los Muchachos, Karmento y Calequi y las panteras. La Diputación aprobó este martes en pleno una aportación de 240.000 euros para los dos eventos, enmarcados en el paraguas de Festivales Territorio.

En palabras de Natàlia Enguix, "cada euro que destinamos a estas iniciativas retorna multiplicado a las manos de la gente de nuestros pueblos, dando argumentos a los jóvenes para quedarse y prosperar en ellos".

La vicepresidenta ha destacado, al respecto, que "detrás de cada escenario hay una red de negocios que se activa con una fuerza transformadora, desde hoteles que cuelgan el cartel de completo hasta casas rurales, restaurantes que promocionan la gastronomía local y el tejido comercial de cada comarca".

RELATO MUSICAL Y GASTRONÓMICO

El encargado de repasar la programación del Nómade y el Bobal Fest ha sido Carlos Montilla, director de Festivales Territorio, quien ha destacado la colaboración de la Diputación en los certámenes, lo que permitirá "disfrutar de muchas de las actividades de forma gratuita".

"Hablamos de nombres consolidados en el panorama musical como Sexy Zebras, Sidonie o Depedro, que al final son el reclamo de cada festival, pero lo que ofrecemos es un amplio menú lleno de experiencias que generan un relato a través de la música, la gastronomía y el paisaje, provocando una conexión entre las personas y el territorio", ha resaltado.

El Nómade, que arrancará el viernes 1 de mayo en Moixent y continuará en Ontinyent y Bocairent durante el fin de semana, "contará con tres voces femeninas increíbles como Abril, La Titana y La Perra Blanco en su oferta musical", ha destacado Montilla, quien ha avanzado un buen número de experiencias complementarias como las degustaciones de aceite, las visitas a bodegas dels Alforins y el relato gastronómico de MOS, la marca de Ontinyent impulsada para poner en valor la calidad, la autenticidad y los productos locales del territorio.

Los espacios gastro del Nómade 2026 estarán presentes en Moixent el viernes; en el Museu Tèxtil de Ontinyent, dentro del Mercado Gastro(Arte)Sano que se celebrará el sábado 2 de mayo; en La Glorieta de Ontinyent durante la tarde y la noche del mismo sábado; y en Bocairent el domingo a mediodía. La selección vinícola para los diferentes espacios estará a cargo de Terres.

LA SINGULARIDAD DE UN PROYECTO CONSOLIDADO

La singularidad es una de las grandes bazas de Festivales Territorio, un proyecto consolidado que ha extendido su propuesta de eventos sociales que van más allá de la música a distintos rincones del país, desde la Ribeira Sacra gallega hasta la Rioja Alavesa, sin olvidar el Nómade y el Bobal de las comarcas de interior valencianas.

Precisamente en la Plana Utiel-Requena tendrá lugar a finales de junio una nueva edición del Bobal Fest, que como novedad incluirá en su programa a municipios como Chera y Sinarcas.

Carlos Montilla ha destacado la presencia de la banda indie Sidonie, sin olvidar la puesta en escena arrolladora de Calequi y las Panteras, con la producción de Jorge Drexler en algunos de sus trabajos. Santero y los Muchachos y la cantautora manchega Karmento, con su reinvención de la música tradicional, se suman a un cartel todavía abierto.

Pero, ha proseguido, "volvemos a lo singular, a la esencia de cada territorio que, en el caso de Requena, son los diálogos vinícolas que nos ayudarán a entender qué hay detrás de un vino, conectando la arquitectura, el patrimonio y la memoria de cada uno de los espacios que vamos a recorrer en el Bobal Fest".

En la presentación han participado el presidente de la Mancomunidad de la Vall d'Albaida, Ismael Sanvíctor, quien ha considerado el Nómade "un formato de festival fantástico para socializar y una gran oportunidad de expresar nuestra cultura, gastronomía y vivencias"; el alcalde de Moixent, Guillermo Jorques, quien ha agradecido "estos cinco años de una experiencia excepcional que nos permite mostrarnos al mundo desde las zonas del interior, convirtiendo el pueblo en un escaparate que debemos aprovechar el resto del año".

También ha participado el primer teniente alcalde de Requena, Joaquín González, quien ha invitado a los presentes a disfrutar del Bobal en "un escenario incomparable como el patio de armas del castillo, en un año muy especial al celebrar la capitalidad española del vino".

La vicepresidenta Enguix ha cerrado el acto extendiendo la invitación a toda la ciudadanía: "Acudir a estos festivales territorio no supone solo disfrutar de la música más actual junto a la naturaleza y la gastronomía de las zonas de interior. Con nuestra participación en el Nómade o el Bobal Fest estamos visibilizando nuestros pueblos y comarcas, dinamizando estos espacios a nivel económico y social e incentivando la lucha contra la despoblación".

"A todo ello hay que sumar la presencia de mujeres artistas en todos y cada uno de los escenarios, un motivo más para vivir esta experiencia que nos va a dejar un buen sabor de boca", ha concluido Enguix.