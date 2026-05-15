La Diputació recopila la trayectoria de Rafael Armengol y la introducción del pop art en la pintura valenciana

Diputaión recopila la trayectoria de Rafael Armengol - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Institució Alfons el Magnànim, editorial de la Diputació de València, ha publicado el libro 'Rafael Armengol. Pintor de pintors', un repaso a la trayectoria de una de las figuras más destacadas del arte valenciano contemporáneo. Los autores, Isabel Canet y Ferran García-Oliver, presentaron en la Fira del Llibre el cuarto volumen de la colección 'Vides d'Art' del Magnànim, dedicado a uno de los introductores del pop art en la pintura valenciana.

La Diputació custodia entre su patrimonio artístico parte de la obra de Rafael Armengol, académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y premio Alfons Roig de Artes Plásticas 2004, concedido por el área de Cultura de la institución, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

El diputado de Cultura, Paco Teruel, ha destacado del pintor de la Ribera Alta "el diálogo constante con la realidad de su tiempo y un lenguaje pictórico propio con una gran singularidad y trascendencia, que le ha convertido en una de las figuras más destacadas del arte valenciano contemporáneo".

Teruel ha puesto en valor "el potencial creativo y la amplia producción de un artista nuestro al que debemos proyectar desde las instituciones públicas", y ha recordado que el nombre de Armengol "está muy ligado a la Diputació, que conserva obras del artista como el 'Ángel XI' o el 'Tríptic politeísta' realizado en colaboración con Manuel Boix y Artur Heras.

"Ahora damos un paso más con la publicación de este volumen que se adentra en una de las trayectorias más extensas del arte contemporáneo, un vecino de Benimodo que formó equipo con otros grandes artistas como Boix y Heras, dando vida a uno de los núcleos creativos más influyentes de los años sesenta y setenta", ha apuntado el responsable de Cultura.

Al respecto, García-Oliver ha relatado que Armengol consiguió convencer a sus padres de que debía dedicarse a la pintura y no a ocuparse de la tienda familiar.

"Este fue el origen de su carrera artística, que sumado al aprendizaje técnico en distintas academias y su paso por la de San Carlos, donde conoció a Boix y Heras, forjó una fecunda relación entre los creadores de Benimodo, l'Alcúdia y Xàtiva que acabó transformando la pintura del momento", ha explicado el coautor de la obra publicada por el Magnànim.

PINTOR DE PINTORES

Rafael Armengol (Benimodo, 1940) es uno de los artistas valencianos más reconocidos. Considerado "uno de los introductores del pop art en la pintura valenciana", formó equipo ocasionalmente con los pintores Manuel Boix i Artur Heras.

Aunque cada uno desarrolló su carrera de forma individual, coincidieron en varias ocasiones en exposiciones conjuntas fruto de su afinidad personal y artística y sus orígenes geográficos. La biografía escrita por Canet y García-Oliver aporta elementos de primer orden al estudio de una figura "clave" en la pintura valenciana.

La colección 'Vides d'Art' del Magnànim, que ya analizó la trayectoria de Boix, se adentra ahora en la obra de Armengol desde una perspectiva crítica y comprometida con la realidad de su tiempo, un rasgo "distintivo y de gran valor" dentro de su producción artística.

Su conocimiento de la historia del arte le permite apropiarse de elementos de épocas pasadas y generar nuevas lecturas entre la ironía, la amabilidad y el escepticismo, de manera que genera una tensión creativa que va más allá del realismo de su obra.

Rafael Armengol ha expuesto en numerosas galerías y museos a nivel nacional e internacional, como el Museo de Arte Moderno de Barcelona y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Además, ha sido reconocido con diversos premios y distinciones, y sus obras se pueden encontrar tanto en colecciones públicas como privadas.