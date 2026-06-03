La Diputació de València analiza cómo implantar el turismo inteligente en los municipios de la provincia

Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València tiene como una de sus prioridades en materia turística implantar en todos los municipios de la provincia un modelo de turismo "inteligente, sostenible, conectado y orientado a las personas". Estas cuestiones han sido analizadas durante el Encuentro de Gestores de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), celebrado en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria y organizado por Segittur, en el que ha participado el área de Turismo que dirige el diputado Pedro Cuesta.

Durante el evento, que reúne a profesionales y responsables públicos del ámbito turístico de toda España, se ha debatido sobre cómo avanzar hacia este tipo de modelo turístico, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

La provincia de Valencia ha estado representada en el encuentro a través de la Diputació de València y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, que han participado en la sesión moderada por Laura Flores, directora de Desarrollo de Negocio y Nuevas Tecnologías de SEGITTUR, para abordar cómo la transformación digital turística puede adaptarse tanto a grandes ciudades como a municipios medianos o pequeños. Al evento han asistido representantes del Centro de Turismo y del Departamento de Desarrollo Territorial Sostenible, Informática y Modernización de la Diputació de València, así como del área de Turismo del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.

Los representantes de la corporación provincial y del municipio han puesto el foco en el modelo de gobernanza, acompañamiento técnico y coordinación necesario entre administraciones para impulsar la implantación de herramientas de gestión inteligente del destino.

También han abordado algunos de los cambios internos que este proceso está generando en la gestión municipal, especialmente en aspectos relacionados con el trabajo transversal entre áreas, la organización de la información y la toma de decisiones basada en datos.

La edición de este año del foro de referencia nacional se ha celebrado bajo el lema 'Personas que hacen destinos. La inteligencia que transforma el turismo' y ha reunido a "más de 185 profesionales" procedentes de cerca de un centenar de destinos turísticos del país.