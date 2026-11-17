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VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputació de València ha aprobado este martes, con los votos a favor de PSPV, Compromís y Ens Uneix y en contra de PP y Vox, iniciar los trámites para la transmisión de la titularidad del Teatro Principal a la Generalitat y al Ayuntamiento de València.

Así se ha acordado al aprobar una enmienda de Ens Uneix a la proposición presentada por el grupo Socialista para el impulso del Plan director de la restauración y rehabilitación del Teatro Principal de València.

La iniciativa ha contado con los votos a favor de PSPV, Compromís y Ens Uneix y la oposición de PP y Vox, que consideran que el cambio de titularidad merece "una reflexión mucho más profunda" y estudiarla en una comisión interadministrativa.

De este modo, durante el pleno celebrado este martes se ha aprobado que la corporación provincial encargue y asuma el coste de 2 millones de euros por la redacción del proyecto de las obras de rehabilitación, mientras que, en paralelo, se inicien los trámites para el traspaso de la titularidad a las instituciones que utilizan el Principal y la ciudad donde está el teatro y que sean ellas las que se encarguen de la restauración.

El Teatro Principal, edificio declarado BIC en 1983, se cerró el pasado mes de septiembre por motivos de seguridad.

Según ha señalado la diputada de Ens Uneix y vicepresidenta de la corporación, Natàlia Enguix, los últimos cálculos cifran el coste necesario para reabrir la histórica sala en unos 60 millones de euros, una cantidad "excesiva para la Diputació, especialmente si se tiene en cuenta el poco uso que la misma institución provincial hace del Principal".

((Habrá ampliación))