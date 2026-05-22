La Diputació de Valencia expone la obra poética de Max Aub con 825 referencias, más de medio millar inéditas

Maux Aub - FOTOGRAFÍA DE ANTONIO GAÊLVEZ

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ofrece una obra para conocer el cuerpo poético del escritor Max Aub. 'Poesía completa 1925-1972' reúne, por una parte, los 325 poemas publicados en diversos libros, 'plaquettes' y revistas que se editaron en el volumen 'Obra poética completa' y, por otra, los más de 500 inéditos en manuscritos y en folios mecanoscritos conservados tanto en la Fundación Max Aub de Segorbe (Castellón), como en la Biblioteca Daniel Cosío Villegas del Colegio de México, publicados en el volumen 'Catálogo del corpus poético inédito de Max Aub'.

La corporación provincial ha informado en un comunicado que se trata de una exhibición "descomunal" que permite "conocer a la perfección a un intelectual clave en la literatura española y mexicana".

Los lazos de Aub con València se establecen tras el estallido de la Primera Guerra Mundial cuando su familia se radica en la ciudad y cursa sus estudios de Bachillerato. En el Instituto Lluís Vives conoce a los hermanos Gaos, Juan Gil-Albert, Juan Chabás y Genaro Lahuerta, entre otros.

Para seguir los pasos de su padre, trabajó como representante de bisutería de caballero, actividad que implicaba viajar por toda España. Su adscripción al bando republicano durante la Guerra Civil le llevó al exilio. En Francia fue detenido en varias ocasiones y finalmente deportado a los campos de trabajo en Argelia. Del campo de Djelfa salió libre en mayo de 1942 y consiguió llegar a México, donde se estableció, escribió y murió.

La producción literaria de Max Aub se encuadra en la Generación del 27 y abarca todos los géneros: novelas, cuentos, obras de teatro, guiones de cine, aforismos, diarios, ensayo y poesía.

En general, es más reconocido por su narrativa y teatro. Tal vez por la intermitencia en la publicación de sus libros de poesía no ha gozado de la difusión que merece en este género.

Sin embargo, de la poesía de Max Aub se desprende el dominio de una voz poética "profundamente imaginativa e independiente ante los tiempos tan convulsos" que conoció durante la guerra y después en el exilio mexicano. Además, su poesía proyecta un "singular atractivo" por la gran polifonía de voces que pueblan sus versos, a menudo "tan irónicas como irreverentes".

A pesar de que él mismo en ocasiones manifestó "no entender de poesía ni tener oído", estaba "obstinado siempre con la remota esperanza de haber logrado ese solo verso verdadero por el que un creador logra la salvación", tal como apuntaba Ignacio Soldevila.