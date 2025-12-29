La Diputació de València impulsa la "dignificación" de la fosa 22 de Paterna con la construcción de un mausoleo memorial

La vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix - DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València, a través del área de Memoria Democrática que coordina la vicepresidenta primera Natàlia Enguix, ha aprobado una subvención directa de 75.701,30 euros destinada a la construcción de un mausoleo acompañado de un espacio subterráneo (hipogeo) en la fosa común 22 del cementerio de Paterna, una actuación promovida por la Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa Comuna 22 de Paterna, que permitirá crear un "espacio funerario y de recuerdo digno" para las personas represaliadas allí enterradas.

Natàlia Enguix ha destacado en un comunicado que esta intervención "permite avanzar en la recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo y en el reconocimiento institucional de una memoria que durante décadas fue silenciada". En este sentido, ha señalado que los espacios de memoria "no solo cumplen una función reparadora para las familias, sino que también tienen un valor pedagógico y democrático para el conjunto de la sociedad".

En este sentido, el proyecto incluye la construcción de un monumento memorial en superficie, acompañado de un espacio subterráneo conocido como hipogeo destinado a albergar los restos humanos recuperados de la fosa, "garantizando su conservación, identificación y enterramiento digno, así como un lugar estable para la memoria y el recogimiento de las familias".

La subvención concedida contempla la creación de un espacio permanente de recuerdo en el propio cementerio de Paterna, uno de los enclaves "más significativos de la represión franquista en la Comunitat Valenciana".

Además, Enguix ha subrayado que la construcción del mausoleo en Paterna se suma a una línea de trabajo continuada de la Diputació orientada a apoyar a las asociaciones de familiares y a los municipios en las tareas de localización, exhumación e identificación de las personas represaliadas. "Las administraciones públicas deben garantizar que estos procesos se desarrollen con rigor, respeto y respaldo institucional", ha afirmado la vicepresidenta.

Por último, ha subrayado que la Diputación de València ha consolidado un presupuesto global de dos millones de euros destinado al área de Memoria Democrática, que incluye tanto acciones de divulgación y sensibilización como subvenciones a ayuntamientos y ayudas directas para actuaciones vinculadas a fosas comunes, exhumaciones e identificación de víctimas.

Según ha explicado, "este esfuerzo presupuestario permite abordar la memoria democrática desde una perspectiva integral, combinando investigación, reparación y transmisión de valores democráticos".