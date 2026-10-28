La Diputació de València inicia la limpieza de playas afectadas por la dana Adam

Un tractor limpia playas afectadas por la dana Adam - DIPUTACIÓ VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de València ha iniciado este miércoles los trabajos de retirada de residuos en la playa de Daimús. La dana Adam arrastró miles de metros cúbicos de cañas, así como animales muertos y otro tipo de restos que se han depositado en la costa de la Safor y la Ribera Baixa. Los trabajos se han empezado por esta playa porque es la más cercana al río Serpis y la que más volumen de caña ha recibido, según ha informado la corporación provincial en un comunicado.

"Hoy parece más un mar de cañas que una playa", ha lamentado el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, que ha vuelto a visitar la zona dañada por el temporal. Si la semana pasada estuvo en Miramar donde la maquinaria provincial estaba retirando todo tipo de trastos y restos de las calles, hoy ha estado viendo cómo esa misma maquinaria está realizando las labores de limpieza de la playa.

"Hemos venido a ponernos al lado de los ayuntamientos para volver a la normalidad lo más pronto posible porque lo vecinos no entiende de competencias y los recursos son limitados, especialmente para los ayuntamientos más pequeños. La reconstrucción es esto, es atender la emergencia primero y venir a recuperar la zona después", ha destacado.

Igualmente, ha añadido, "esta limpieza no es nuestra competencia, pero la Diputació va a estar hasta que los pueblos estén totalmente recuperados, esto también es nuestra imagen y queremos que nuestras playas estén en condiciones".

Además, Mompó ha puesto el foco en la responsabilidad del la Confederación Hidrográfica: "La limpieza es competencia de los ayuntamientos, pero también sabemos que esto no es suciedad provocada por los ayuntamientos, sino que llevamos mucho tiempo denunciando que la falta de mantenimiento de los ríos y barrancos por parte de la Confederación acaba provocando este desastre".

Según ha explicado el diputado de Medio ambiente, Avelino Mascarell, "la limpieza ahora es clave porque las cañas todavía están grandes, si se van rompiendo y se hacen pequeñas, se incrustan en la arena y la retirada es mucho más costosa". "Hemos empezado por esta playa, la que más residuos acumula, pero se limpiarán todas las de los municipios adheridos al servicio de playas de la Diputación", ha subrayado.

Por su parte, el alcalde de Daimús, Robert Miñana, ha valorado la actuación de la institución provincial: "Muy agradecido a la Diputación por prestarse a dar este servicio que realmente no les compete, pero entiendo que lo hacen porque necesitamos ayuda y ahí está la Diputació. Tiene maquinaria muy potente y espero que en una semana esté la playa limpia".

La institución provincial está trabajando en coordinación con los ayuntamientos para ubicar los restos que se vayan retirando. Daimús ha habilitado un espacio en el que los servicios provinciales acumularán y triturarán los residuos, que posteriormente serán tratados por los mecanismos sostenibles habituales. La Diputació cuenta con experiencia en este tipo de trabajos ya que ya ayudó a los municipios afectados por la dana de octubre de 2024 a retirar los residuos de la costa.