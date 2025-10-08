La Diputación de Alicante aprueba de forma inicial la nueva ordenanza de subvenciones con el único rechazo de Vox

ALICANTE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de octubre de la Diputación de Alicante ha aprobado de forma inicial este miércoles la nueva ordenanza general que regula la concesión de subvenciones de la institución provincial. El punto ha salido adelante con los apoyos del PP, que gobierna con mayoría, y de PSPV y Compromís. Por su parte, la diputada y portavoz de Vox ha sido la única que ha votado en contra.

Los 'populares' han remarcado que esta ordenanza, elaborada en el seno de una comisión de trabajo integrada por técnicos de los distintos departamentos y diputados de todos los grupos políticos, introduce medidas "que facilitarán la solicitud y justificación de las subvenciones".

Entre ellas, están "la posibilidad de otorgar la subvención a los ayuntamientos sin necesidad de esperar a la finalización del plazo establecido para la tramitación de la totalidad de las solicitudes, el refuerzo de la justificación por vía electrónica o el establecimiento de los planes de asistencia".

Durante el debate de la propuesta, la vicepresidenta segunda y diputada de Administración General y Hacienda, Marina Sáez (PP), ha defendido ante las críticas del grupo socialista la gestión del equipo de gobierno en esta legislatura y la anterior porque las ayudas a municipios "se han seguido dando" y no ha habido "parálisis".

En esta línea, ha sostenido que el trabajo de elaboración de esta nueva ordenanza "no se quedó" a medias en la anterior legislatura, que fue cuando se inició, y que ahora se ha terminado. Asimismo, ha remarcado que "se ha logrado el primer eslabón de todo el trabajo" que "todavía" está "por hacer" en materia de subvenciones.

Igualmente, la diputada del PP ha trasladado a la oposición que se ha llegado a la aprobación inicial de la nueva ordenanza tras varias comisiones en las que ha habido una parte técnica y otra política y de la que "han sido también partícipes" el resto de grupos.

Así, ha recordado que entre finales de 2023 y principios de 2024, ya en la nueva legislatura con Toni Pérez al frente de la Diputación, se aportó un calendario para "continuar" el trabajo iniciado en la anterior, en la que el presidente de la institución provincial era el actual jefe del Consell, Carlos Mazón.

Además, ha puesto en valor el "interés" del equipo de gobierno en la nueva regulación, que era "necesaria" y una "demanda" desde el punto de vista técnico, según ha manifestado, al tiempo que ha añadido que haya un "color" político u otro al frente de la Diputación se tendrá que seguir "la misma línea" o, si no, "se irá para atrás en lugar de dar pasos hacia delante" en este ámbito.

PSPV: "PLAN DE TRABAJO"

Desde la oposición, el PSPV, que ha apoyado el punto, a través de la diputada socialista Isabel López, ha reclamado al ejecutivo provincial que elabore un "plan de trabajo para aplicar el reglamento de subvenciones" y que "realmente se vea el reflejo del avance en esta provincia y en los pueblos de Alicante, que lo necesitan y mucho".

Durante su intervención, también ha celebrado que "por fin" haya llegado al pleno de la Diputación la nueva ordenanza tras "cuatro años" en los que se ha estado gestando y "cuatro" sesiones "desde que finalizó la comisión".

De otro lado, ha afeado al PP que su "ritmo de trabajo" al frente del equipo de gobierno provincial "va despacito" frente a unos municipios que "necesitan un ritmo mucho más acelerado", por lo que ha reclamado a la bancada 'popular' que pase "a un ritmo mucho más ágil".

López también ha asegurado que este trabajo lo dejó "a medio hacer" Mazón y que ha supuesto una "herencia pesada" para Pérez, quien "ha tardado otros dos años para poder llevar este punto al pleno".

En este contexto, ha añadido que espera "ver los resultados" de esta nueva normativa en la "ejecución" de obras en los municipios y en que esas subvenciones lleguen "realmente" a los ayuntamientos de la provincia de Alicante, "porque esta Diputación cada vez recibe más dinero, dispone de más recursos y tiene más dinero en el banco, pero, sin embargo, los municipios no se ven beneficiados de eso".

Finalmente, la portavoz de Vox, Gema Alemán, ha justificado su voto en contra en varias "apreciaciones" como que su partido apuesta por "eliminar" la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo porque a su juicio "vulneran la autonomía provincial" y por su rechazo en cuestiones sobre perspectiva de género o cooperación internacional.

GAZA

En el apartado de mociones, fuera del orden del día, el grupo socialista ha presentado un texto "en contra del genocidio en Palestina" por parte de Israel "y a favor de la paz", que no ha salido adelante tras haberla tumbado PP y Vox. Además del PSPV como proponente, el diputado y portavoz de Compromís, Ximo Perles, ha votado a favor.

"Hablamos de un genocidio que avergüenza a la comunidad internacional y por ello no podemos mirar hacia otro lado", ha señalado el diputado Raúl Ruiz, quien ha puesto en valor la posición adoptada por el Gobierno de España, "que ha sido el primero en reconocer el Estado palestino, en acudir al Tribunal Internacional de Justicia y en exigir un alto al fuego".

"Esta moción no es un gesto diplomático, sino moral, la voz de una institución que quiere decir también desde Alicante que no en nuestro nombre", ha señalado, al tiempo que ha pedido a todos los grupos que "condenen el genocidio sin matices".

Desde el equipo de gobierno del PP, el diputado Juan de Dios Navarro ha explicado el voto en contra de los 'populares' "por entender que esta moción es una utilización política y que no se ha buscado en ningún momento el consenso y sí el enfrentamiento".

"El PP está en contra de todas las guerras y condena rotundamente los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre, reconocemos el sufrimiento civil de Gaza y exigimos el corredor humanitario y el alto el fuego inmediato, así como el compromiso de la solución de dos estados", ha manifestado Navarro.

El diputado 'popular' ha insistido en que "si el grupo socialista hubiera querido presentar una cuestión por unanimidad, habría hecho una declaración institucional y no una moción que solo es una cortina de humo".

Por su parte, Alemán (Vox) ha defendido su rechazo a la moción planteada por el PSPV porque la Diputación "no tiene competencias en conflictos internacionales". "Esta moción es una cortina de humo del grupo socialista para que no se hable de la corrupción que asola a Pedro Sánchez, su círculo familiar y miembros de su partido", ha agregado.

ACUERDO UE-MERCOSUR

Finalmente, la portavoz de Vox también ha presentado otra moción, a la que se ha incorporado una enmienda parcial del PP, para mostrar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur por, a su juicio, "ser gravemente perjudicial para los intereses de los agricultores españoles".

Así, ha pedido su "paralización inmediata, salvo que se establezcan controles extraordinarios en la frontera, se fijen cláusulas espejo y se revisen las autorizaciones de productos fitosanitarios".

Igualmente, el texto con la enmienda de los 'populares' insta al Gobierno central a crear "un fondo compensatorio para sectores como el arroz, el zumo o las carnes" que "ponga fin al hostigamiento al campo español" y a "priorizar la producción nacional, promoviendo incentivos directos para la recuperación de la producción citrícola en provincias como Alicante".

Por su parte, Compromís ha coincidido en su "rechazo" al acuerdo con Mercosur pero ha votado en contra de la moción "por la hipocresía de Vox", mientras que desde las filas socialistas se ha defendido este pacto "por ser positivo para los 27 países de la UE y, en especial, para España".