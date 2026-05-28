Diputación de Alicante y Ayuntamiento de Elche se reúnen para "seguir avanzando" en el futuro Palacio de Congresos

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (d), y el alcalde de Elche, Pablo Ruz (i) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La comisión mixta institucional del futuro Palacio de Congresos de Elche, integrada por la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Elche, se ha reunido este jueves por la tarde en la ciudad ilicitana para "seguir avanzando en la ejecución de esta infraestructura".

El objetivo es impulsar, entre otras acciones, "la elaboración de la memoria económica-financiera del proyecto o la definición del ente de gestión por el que se optará, así como del convenio interadministrativo de cooperación que se ha de firmar entre las distintas entidades que se impliquen".

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, y el alcalde ilicitano, Pablo Ruz, han participado en este órgano, encargado de "la supervisión, seguimiento y control del desarrollo de las acciones recogidas en el protocolo firmado por las dos administraciones para la construcción y posterior gestión del centro congresual".

De esta comisión forman parte también los diputados de Arquitectura, Carmen Sellés; Desarrollo Económico, Carlos Pastor, e Infraestructuras, Antonio Bernabeu, por parte de la Diputación, y los concejales de Estrategia Municipal, Francisco José Soler; Turismo, Irene Ruiz, y Relaciones Institucionales, Juan de Dios Navarro, en representación del consistorio ilicitano, y, como secretaria, la jefa del Servicio de Documentación y Administración del Área de Arquitectura de la institución provincial, Encarnación Martínez.

"Hoy damos un paso más para que el Palacio de Congresos de Elche sea una realidad y los ilicitanos e ilicitanas puedan disfrutar cuanto antes de una infraestructura que transformará la ciudad y fortalecerá el turismo MICE y la economía de Elche y su comarca", ha destacado Pérez, quien ha puesto en valor "la colaboración institucional y el compromiso firme" de ambas administraciones con este proyecto.

Por su parte, Ruz ha agradecido "el compromiso de la Diputación de Alicante con Elche", en este caso, "con un proyecto de más de 50 millones de euros que verá la luz en los próximos años y que supondrá, a su vez, la transformación urbanística del entorno en el que se ubicará".

ACUERDOS

Según ha explicado la Diputación en un comunicado, la comisión ha acordado, en este sentido, "seguir impulsando las actuaciones previstas" en la fase I del protocolo, planificación estratégica, programa de usos y necesidades, "con trabajos como la memoria económica-financiera del proyecto con los costes asociados al mismo o el estudio para determinar el ente de gestión conjunta por el que se optará", como consorcio, empresa pública o fundación, "según las entidades que se sumen y el carácter de las mismas".

En este sentido, "el proyecto está abierto a la participación de otras administraciones públicas, como podría ser la Generalitat, y también a la de entidades privadas, especialmente en lo referido a la gestión del espacio una vez edificado".

Asimismo, la comisión mixta ha precisado que "trabaja ya también en la fase II para la firma del convenio interadministrativo de cooperación donde se recogerán los compromisos jurídicos y financieros concretos de las partes firmantes".

SIN PLAZOS

Respecto a plazos, el presidente de la Diputación ha subrayado la "dificultad" de fijar una fecha "dada la complejidad jurídica, técnica y administrativa de un proyecto de esta envergadura" que, según ha insistido, será una "locomotora" para el turismo MICE y el tejido productivo de una ciudad como Elche, "que a su vez es motor económico y social de la provincia de Alicante".

La Diputación ha resaltado que el Palacio de Congresos de Elche, cuyo diseño correrá a cargo del estudio de arquitectura García Rodríguez Alcoba SLP tras ganar el concurso de anteproyectos con el lema 'Trencadís', se ubicará en una parcela ubicada junto a la Estación de Autobuses Elche y frente a la Universidad Miguel Hernández (UMH) y su coste estimado es de 50 millones de euros.

Los bocetos y planos de la propuesta ganadora se exhibirán próximamente en el propio edificio consistorial "para que los ilicitanos puedan conocer con más detalle el diseño", ha apuntado la institución provincial.

El futuro Palacio de Congresos de Elche, que tendrá capacidad para más de 3.000 personas y una superficie de 13.000 metros cuadrados, compatibilizará la celebración de eventos congresuales con usos musicales.

La actuación, que incluye la urbanización del entorno y calles adyacentes, contará, entre otras dependencias, con una sala principal de 2.000 metros cuadrados y 1.200 butacas, así como con otras cinco salas auxiliares que albergarán de 150 a 450 asientos.

Despachos, cafetería, sala de prensa, oficinas, almacenes y una gran área de exposición o 'foyer' de 2.000 metros cuadrados integran también el centro de congresos ilicitano. Asimismo, se habilitará un aparcamiento de tres plantas y 14.000 metros cuadrados para 420 plazas.

"Hay una Diputación que invierte en Elche, que cumple sus compromisos en tiempo y forma y que está al servicio de los ciudadanos", ha concluido Pérez, quien ha aprovechado su intervención para volver a reclamar al Gobierno central "que deje a los ayuntamientos y diputaciones hacer uso de sus ahorros" para "seguir invirtiendo en beneficio de los ciudadanos".