La Diputación de Alicante finaliza la rehabilitación del Palacio del Marqués de Fontalba en Jacarilla

Visita al Palacio del Marqués de Fontalba en Jacarilla

ALICANTE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha finalizado las obras de rehabilitación y puesta en valor del Palacio del Marqués de Fontalba, en el municipio de Jacarilla, una actuación que en su conjunto ha superado los 1,2 millones de euros.

El presidente de la institución provincial, Toni Pérez, ha visitado este viernes, junto al alcalde de la localidad, Andrés Moñino, este enclave, donde se han llevado a cabo los trabajos de reforma de la fachada exterior, cubierta y estructura de madera.

La mejora de la envolvente exterior del edificio ha contado con un presupuesto total de 724.000 euros, que ha sufragado la Diputación en un 80 por ciento (581.838 euros) y que persigue "consolidar el conjunto arquitectónico, evitando filtraciones de agua y otros deterioros".

Estas obras, que ha impulsado el área de Infraestructuras, se suman a los trabajos acometidos también por la Diputación en 2024 en el interior de esta construcción señorial edificada entre 1918 y 1922, ha señalado la institución provincial en un comunicado.

En este caso, desde el departamento de Arquitectura y con una ayuda de 500.000 euros, "se pudo llevar a cabo la rehabilitación interior de la envolvente, así como la recuperación y conservación de la carpintería, las contraventanas de madera, la vidriera de la escalera, los enrejados y la azulejería", ha apuntado.

"Estas inversiones tan importantes realizadas por la Diputación de Alicante contribuyen a la recuperación de una joya arquitectónica de nuestra provincia", ha recalcado Pérez, quien ha puesto en valor el "esfuerzo" de la institución provincial "para recuperar el valioso legado cultural e histórico que atesoran los municipios".

En este sentido, el presidente se ha referido al "apoyo" que anualmente presta la Diputación a Jacarilla "para el mantenimiento y conservación de los jardines del Palacio de Fontalba y que este año asciende a 75.000 euros".

"Se trata de un enclave maravilloso que hay que cuidar", ha apuntado Pérez, quien ha insistido "en el compromiso de la Diputación para que estos jardines sigan luciendo como lo hacen y que la casa-palacio recuperará al menos su esplendor exterior, al tiempo que se garantiza su permanencia en el tiempo dado su valor patrimonial e histórico".

Al respecto, Pérez ha avanzado que la colaboración de la Diputación para continuar en un futuro con la rehabilitación del inmueble "seguirá estando en cuanto las posibilidades lo permitan, porque ello supone apostar por el patrimonio de todos los alicantinos". "Esta casa-palacio es una joya y requiere del esfuerzo que podamos hacer todos para su conservación", ha apostillado.

Por su parte, el alcalde ha agradecido el "respaldo" de la institución provincial. "Este espacio tan maravilloso lo podemos mantener vivo gracias a las inversiones que hace la Diputación", ha apuntado Moñino, quien se ha referido al "mal estado" en el que se encontraba el edificio "antes de la intervención" de la Diputación.

OTROS PROYECTOS

Durante su estancia en el municipio, el presidente, quien ha estado acompañado por la vicepresidenta Ana Serna y los diputados de Infraestructuras, Antonio Bernabeu, y de Emergencias, Luis Rodríguez, "también ha podido estudiar junto al alcalde los dos proyectos que el Ayuntamiento ha presentado a Planifica: la remodelación de la plaza de España, con un presupuesto de 463.741 euros, y el acondicionamiento del camino del cementerio, con 221.122 euros".

La nueva pista de pádel, las gradas del campo de fútbol, el parque aledaño a este o la reparación de las pistas de tenis son algunos de los proyectos que han contado también en estos últimos años con subvención provincial, ha detallado la Diputación.

SAN FULGENCIO

El presidente también ha aprovechado su estancia en la Vega Baja para visitar el municipio de San Fulgencio y reunirse con su alcalde, con el objetivo de "valorar" algunos de los proyectos que está impulsado la Diputación en la localidad; entre ellos, los incluidos en el Planifica 2024-2027.

En este caso, San Fulgencio ha pedido la "mejora del entorno urbano" de la calle Naranjo y adyacentes, por un lado, con 372.557 euros, y de la calle Sol y aledañas, con otros 217.690 euros, y la piscina recreativa municipal, con 291.147 euros.

Estas actuaciones se sumarán a otras ya terminadas en la localidad, como la reparación del firme en las calles María Callas, las avenidas San Fulgencio, Europa y otras anexas. "Dos actuaciones financiadas con el anterior Planifica y que han requerido una inversión total de más de un millón de euros", ha añadido.

Al respecto, el presidente ha destacado "la importancia de la colaboración entre administraciones para entre todos ofrecer mejores servicios e instalaciones a los ciudadanos". "Son, al fin y al cabo, nuestra razón de ser", ha resaltado.

ALBATERA

Finalmente, el presidente de la Diputación se ha desplazado a Albatera para visitar con su alcaldesa y también vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, las obras de construcción de conducción para agua de riego desde las instalaciones de la SAT 3569 Virgen del Rosario hasta el paraje de La Casica del Hambre.

Esta obra, que cuenta con un ayuda provincial de más de un millón de euros, permitirá dejar de emplear el canal existente, ya que se encuentra en mal estado, para favorecer, con ello, "la reducción de pérdidas por grietas", según la institución provincial.

Además, se limitarán, de esta forma, los cortes de suministro por las averías que se producen y "los regantes de la Galería de los Suizos-CRR Virgen del Rosario podrán aprovechar la presión que se genera en las balsas y en la conducción del postrasvase Júcar-Vinalopó", ha apostillado.

"Gracias a esta infraestructura se podrá abastecer a la zona regable en condiciones adecuadas, ahorrando agua y con una gestión menor de un recurso tan valioso", ha apuntado Toni Pérez, quien también ha destacado que la alimentación eléctrica del sistema se hará con energía solar fotovoltaica, "lo que permitirá generar importantes ahorros económicos y medioambientales".

El presidente ha puesto en valor el trabajo que realiza el departamento de Ciclo Hídrico en la Diputación, "que conoce muy bien el territorio y las necesidades que en esta materia tiene". "Los regantes se merecen inversiones de este tipo porque con su labor cuidan del bienestar de todos", ha indicado Pérez, quien ha insistido en que la provincia de Alicante "es un ejemplo en la gestión integral del ciclo del agua".

"Esta obra materializa también una profunda admiración por todos los que en la provincia de Alicante han sido un ejemplo de lo que debería perseguir todo el planeta, que es la sostenibilidad ambiental, económica y social", ha añadido el dirigente alicantino, quien ha vuelto a reivindicar "que se lleve agua de donde sobra a donde hace falta".

Por su parte, Serna ha señalado que "para municipios como el de Albatera sería prácticamente imposible acometer obras de esta envergadura de no ser por la colaboración de la Diputación, lo que pone de manifiesto la implicación de la institución provincial y de su presidente", ha sentenciado.