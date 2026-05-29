Diputación de Alicante y Generalitat Valenciana firman un convenio para "reforzar" la colaboración cultural - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana han firmado un convenio de colaboración en materia cultural con el objetivo de "reforzar" el trabajo conjunto entre ambas administraciones y "promover nuevas iniciativas dirigidas a impulsar y difundir la cultura en la provincia".

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha recibido este viernes en el Palacio Provincial a la secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat, Marta Alonso, en un encuentro en el que ambas partes han puesto de manifiesto "la importancia de coordinar esfuerzos para desarrollar proyectos que contribuyan a acercar la cultura a todos los municipios alicantinos".

Navarro ha destacado que "la cultura es una herramienta fundamental de cohesión social y desarrollo territorial, por lo que este acuerdo supone un paso importante para seguir ofreciendo oportunidades culturales de calidad en toda la provincia".

"La colaboración entre administraciones es clave para optimizar recursos y generar proyectos ambiciosos que lleguen a todos los rincones de nuestro territorio", ha resaltado el diputado provincial.

Por su parte, Alonso ha valorado positivamente esta "alianza institucional" y ha subrayado "la necesidad de seguir trabajando de forma coordinada y poner en valor nuevos proyectos para fortalecer el tejido cultural valenciano y apoyar iniciativas que contribuyan a preservar y difundir nuestra identidad cultural".

"NUEVAS SINERGIAS"

La Diputación ha explicado, en un comunicado, que el convenio permitirá "establecer nuevas sinergias entre ambas instituciones para impulsar actividades culturales", "fomentar la conservación y promoción del patrimonio" y "favorecer la puesta en marcha de iniciativas conjuntas que redunden en beneficio de la ciudadanía".

"Este acuerdo supone un primer paso que refuerza y da continuidad a los sólidos lazos ya existentes entre ambas instituciones, que mantienen desde hace años una estrecha colaboración en el ámbito cultural a través de exposiciones, conciertos, ciclos formativos y otras iniciativas artísticas que han contribuido a dinamizar la vida cultural del territorio", ha manifestado la secretaria autonómica.

Y ha añadido que "ahora se abren ahora nuevas líneas de trabajo que permitirán ampliar el alcance de las iniciativas conjuntas, diversificar las propuestas y seguir fortaleciendo el tejido cultural".

Este primer encuentro ha contado con la asistencia de la directora general de Proyectos Estratégicos, Ester Olivas; el director del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), Manuel Olcina; el director artístico y musical del Auditorio de la Diputación de Alicante, Josep Vicent, y la directora del Área de Cultura de la institución provincial, María José Argudo.