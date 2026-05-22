La Diputación de Alicante premia la música, los relatos y la fotografía de la juventud con 18.000 euros

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VALENCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante volverá a poner en valor el ingenio, el talento y la creatividad de los jóvenes de la provincia con una nueva edición de los Premios '#TopCreation', dotados de 18.000 euros.

Este año el certamen suma la nueva categoría Cortometraje con Móvil a las ya tradicionales Iniciativa Empresarial, Trabajo Musical --Solista y Grupo--, Relato Breve y Fotografía Digital.

La diputada responsable del área, Loreto Serrano, ha explicado que el objetivo de esta propuesta es "poner en valor las mejores ideas e impulsar la proyección de futuras carreras profesionales".

En este sentido, la diputada ha animado a todos los jóvenes alicantinos de entre 14 y 30 años a participar en esta iniciativa lúdica y didáctica, "en la que se repartirán un total de 18.000 euros en premios".

El plazo de presentación de trabajos ya está abierto y finalizará el próximo 14 de agosto, ha explicado la corporación provincial en un comunicado. Las personas que deseen obtener más información sobre este certamen, que llega a su vigésimo segunda edición, pueden hacerlo en la página web de la Diputación o a través del Área de Juventud de la Diputación de Alicante.

CATEGORÍAS Y PREMIOS

En la categoría de Iniciativa Empresarial, el primer premio está dotado de 2.600 euros y el segundo de 1.700 euros. El ganador en Cortometraje con Móvil recibirá 1.000 euros y el segundo premio será de 700 euros, con un tercer premio de 300 euros.

En Trabajo Musical, el grupo que obtenga el primer premio ganará 2.200 euros, 1.800 euros el segundo y 1.400 el tercero. Respecto a los Solistas, se ha dotado con 1.100 euros el primer premio, con 800 euros el segundo y con 400 euros el tercero. En Relato Breve y en Fotografía Digital, hay un primer premio dotado con 1.000 euros, un segundo con 700 euros y un tercero con 300 euros.