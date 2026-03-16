La Diputación de Alicante prevé destinar 950.000 euros en ayudas de deportes a ayuntamientos de la provincia

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ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante ha informado este lunes de que ha activado dos líneas de ayudas en materia de deportes que permitirán distribuir más de 950.000 euros entre los ayuntamientos de la provincia.

Así, por un lado, la institución destinará este año 850.000 euros para colaborar con los municipios en el mantenimiento de sus escuelas deportivas y en el desarrollo de actividades en este ámbito, tanto competitivas como físico-recreativas, populares, formativas o divulgativas.

Al respecto, la Diputación ha indicado que ha incrementado en 200.000 euros la dotación económica de este plan, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya está abierto y finaliza el próximo 2 de abril, detalla la administración provincial en un comunicado.

Por otro lado, ha apuntado que sufragará con 105.000 euros, 46.500 euros más que en 2025, la organización y celebración de partidas de 'pilota' valenciana por parte de las localidades de menos de 3.000 habitantes.

La Diputación ha aseverado que también ha aumentado "notablemente" la cuantía de esta convocatoria, a la que los consistorios se pueden adherir hasta el próximo 30 de marzo.

"Una vez más, ponemos de manifiesto nuestro compromiso absoluto con el deporte y con los ayuntamientos de la provincia, a quienes debemos nuestra razón de ser. En esta ocasión, reforzando económicamente dos líneas de ayudas esenciales para llegar a más municipios, apoyar más eventos y facilitar que la práctica deportiva siga siendo un motor de cohesión, salud y oportunidades en todas nuestras localidades, especialmente en las de menor población", ha señalado el diputado del área, Bernabé Cano.

Por otra parte, la Diputación ha señalado que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado recientemente la resolución de la convocatoria de ayudas para pilotos de motociclismo y automovilismo de la provincia, dotada con 100.000 euros y de la que se beneficiarán 39 deportistas.