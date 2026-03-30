La Diputación de Alicante renueva su colaboración con el programa Casa de Acogida para niños y niñas saharauis enfermos

Firma del protocolo de colaboración entre la Diputación de Alicante y la Fundacion Antonio Moren - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante y la Fundación Antonio Moreno han renovado el protocolo de colaboración para el desarrollo del programa Casa de Acogida de niños y niñas saharauis enfermos, que cuenta también con el apoyo de otras entidades públicas y privadas de la provincia.

El objetivo de esta iniciativa solidaria, que arrancó en el año 2002, es facilitar a estos menores su desplazamiento y estancia temporal en Alicante para ser tratados de las enfermedades que padecen, detalla la institución provincial en un comunicado.

La diputada de Bienestar Social, Cooperación y Voluntariado, Loreto Serrano, ha firmado este lunes este protocolo de actuación, junto a la coordinadora de Proyectos de la Fundación Antonio Moreno, Nuria Laguía, y el resto de las entidades colaboradoras.

"La vulnerabilidad de la infancia es una preocupación universal que en el contexto saharaui se complica aún más debido a sus condiciones adversas, donde falta el acceso a recursos básicos y servicios médicos adecuados. Estos menores merecen nuestra atención y apoyo y, por ello, cada contribución, por pequeña que sea, es esencial", ha señalado Serrano.

El proyecto Casa de Acogida permite el desplazamiento temporal de los menores saharauis desde los campamentos de refugiados hasta Alicante, su estancia en una casa de acogida, su escolarización y el tratamiento médico de las distintas patologías que padecen y que, en la mayoría de los casos, no pueden ser atendidas en su lugar de origen.

La Diputación colabora económicamente con este programa a través de una ayuda de 20.000 euros y, además, se encarga de la coordinación de las instituciones que participan. El Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Bienestar Social y el Patronato Municipal de la Vivienda, así como Cruz Roja Alicante, Cáritas Diocesana Orihuela-Alicante, la Delegación Saharaui en Alicante, la Fundación Jorge Alió, la Asociación Proyecto Lázaro y el Centro Médico Dental Benalúa son el resto de entidades implicadas en este proyecto que gestiona la Fundación Antonio Moreno.