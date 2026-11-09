La Diputación de Alicante subraya la "colaboración" con la Generalitat para "acercar la cultura"

Archivo - Imagen de archivo de una exposición en el MUBAG - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha destacado "la importancia de mantener" la "colaboración" entre la Diputación de Alicante y la Generalitat Valenciana "para acercar la cultura a la ciudadanía y dar visibilidad al talento creativo de la provincia".

"La cultura tiene que estar viva, salir al encuentro de la gente y ofrecer espacios tanto a nuestros artistas como a quienes quieren disfrutar de nuevas propuestas. Este acuerdo con la Generalitat Valenciana nos permite mantener una programación diversa, poner en valor nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, abrir nuestras salas y escenarios a nuevas formas de creación", ha aseverado en un comunicado.

Desde la Diputación han indicado que "la cultura ha tenido un año intenso en los principales espacios expositivos y escénicos" de la institución provincial. Así, ha concretado que el Palacio Provincial, el Museo de Bellas Artes de Alicante (MUBAG) y el Ateneo Científico, Literario y Artístico han desplegado durante 2026 una programación que ha combinado exposiciones, patrimonio, creación contemporánea y artes escénicas, gracias al convenio de colaboración con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

MUBAG

En el MUBAG, el año ha estado marcado, según la Diputación, por una programación que ha combinado la recuperación y puesta en valor del patrimonio artístico con propuestas de creación contemporánea, ha resaltado.

En este sentido, entre los eventos figuran las exposiciones dedicadas al 125 aniversario del fallecimiento de Antonio Gisbert (1834-1901), organizada en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), y al 75 aniversario de Emilio Varela.

A ellas se sumó 'La época romántica', que reunió cerca de 300 piezas procedentes del Museo Nacional del Romanticismo, así como la propuesta contemporánea 'Pablo Genovés. Un mundo como el nuestro'. La actividad expositiva se completó con la edición de los catálogos 'Románticas y siglo XIX', destinados a profundizar en el conocimiento y la difusión de las colecciones y propuestas artísticas.

PALACIO PROVINCIAL

Por su parte, la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial inició su calendario con las propuestas pictóricas de Manuel Mas Calabuig, 'Sueños cromáticos', y la investigación interdisciplinar de Ramón Pérez Carrió, 'Alquimia. 25 emblemas de Ramón Pérez Carrió'.

Durante el periodo estival y el inicio del otoño, el espacio albergó las muestras colectivas del Club BigArte, 'Alicante, paisajes y tradiciones', y la aportación conceptual e hipervisual del artista Borja Ibáñez Viño.

ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO

Asimismo, la alianza institucional, según la Diputación, "ha reforzado" la actividad del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Alicante con propuestas "de marcado carácter plástico e innovador", como las de Miriam Barea Sanchís, Patricia Gisbert Llorenç, Isabel Sosa Tortosa y Gloria Segura Jordá.

A la amplia oferta expositiva se sumó en el mes de julio el ciclo 'Tardes de cultura en Palacio 2026', que transformó los espacios institucionales en un escenario multidisciplinar "con notable afluencia de público", ha resaltado la institución provincial.

La programación incluyó el espectáculo de danza estilizada y flamenca de la compañía de danza José Soriano, las propuestas contemporáneas de Titoyaya Dansa y la mezcla de circo y teatro de La Troupe de Malabó, estas dos últimas integradas en la sección 'Fresca! Al carrer' del Festival d'Arts Escèniques d'Alacant.

El ciclo se completó con el proyecto musical de la cantautora Pilar Narejos Gómez, el espectáculo de mentalismo e interacción de Toni Bright y el concierto a cargo de la Asociación Musical y Cultural Francisco Casanovas Tallarda, en el que se rindió homenaje al maestro Casanovas.