La Diputación de Alicante ve "carente de sentido" una comisión de los bonos consumo y reitera que su actuación fue legal

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez (PP), en una imagen de archivo - JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS

ALICANTE, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo de gobierno de la Diputación de Alicante, que preside Toni Pérez (PP), ve "carente de sentido" impulsar una comisión de investigación sobre los bonos consumo, como ha pedido este lunes Compromís, y ha defendido que actuó con "legalidad y transparencia" en estos programas. Así, ha rechazado "cualquier responsabilidad" en su gestión: "Esto no era competencia de la institución provincial".

En un comunicado, el diputado de Desarrollo Económico, el 'popular' Carlos Pastor, ha mostrado su "máximo respeto por las actuaciones policiales y judiciales que se están llevando a cabo" y ha abundado en el "papel" de la Diputación en las distintas ediciones de estos bonos que se han puesto en marcha de 2021, cuando Carlos Mazón, ahora 'expresident' de la Generalitat Valenciana, estaba al frente de la administración provincial.

Todo ello, después de que el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), Carlos Baño, quedara el pasado viernes por la tarde en libertad con cargos tras ser detenido en el marco de la investigación abierta hace meses por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de una denuncia relacionada con el programa de estos bonos de los años 2022 y 2023 de la Diputación de Alicante en una veintena de municipios de la provincia.

"La institución provincial se ha limitado a hacer llegar, mediante las correspondientes convocatorias públicas, el dinero a los ayuntamientos de la provincia que han solicitado libremente adherirse a estas. La gestión posterior de las ayudas era decisión libre y exclusivamente autónoma de cada consistorio beneficiado", ha remarcado Pastor.

Asimismo, ha afirmado que "la subvención que llegaba a los ayuntamientos desde la Diputación, cuyo importe iba vinculado a la población empadronada, se debía destinar de forma única a financiar el bono consumo en la proporción que también decidía cada consistorio" y "en ningún caso a financiar el coste de la gestión de las ayudas, que cada consistorio tramitaba como libremente consideraba asumiendo con ello el importe de ese servicio".

"Al respecto, en la justificación de las ayudas los ayuntamientos debían incluir el importe total de lo concedido en bono consumo, nunca el importe de la gestión, que no era subvencionable por la Diputación", han vuelto a señalar desde la institución provincial.

En esta línea, Pastor ha insistido en que la Diputación "nada tiene que ver con entidades de gestión o intermedias que pudieron participar en la gestión de la convocatoria de los ayuntamientos que así lo decidieron".

Así, el diputado 'popular' ha defendido que "el proceder de la Diputación de Alicante ha sido totalmente transparente y ajustado a la legalidad" y que el mecanismo utilizado para la tramitación de estas convocatorias de bono consumo "es el mismo que se aplica al resto de convocatorias que impulsa la institución".

Por todo ello, considera "carente de sentido impulsar una comisión de investigación para abordar una cuestión que escapa a las competencias de la Diputación", algo que ha reclamado el diputado de Compromís en la corporación, Ximo Perles, junto a Gerard Fullana, diputado autonómico y exportavoz de la coalición en la Diputación.

"VERGONZOSAS ACUSACIONES DE COMPROMÍS"

Sobre estas críticas, Pastor ha señalado que "resultan vergonzosas las acusaciones que Compromís vierte sobre esta institución", ya que, según el diputado del PP, "ellos mismos conocen el procedimiento seguido en esta convocatoria que, curiosamente, y a pesar de criticarla, insisten en que se vuelva a poner en marcha por sus beneficios para el comercio local y los consumidores".

"Es lamentable cómo esta formación de forma reiterada tergiversa los datos para poner en entredicho la actuación de esta institución, menoscabando su reputación y cuestionando, sin pruebas ni criterio, la labor de sus funcionarios", ha apuntado el diputado de Desarrollo Económico.

EL PP DEFIENDE LAS AYUDAS A LA CÁMARA

Por otro lado, Pastor ha defendido "todas las ayudas provinciales que percibe la Cámara de Comercio" y ha reiterado que el objetivo es "la promoción y el fomento del empleo y el progreso económico de la provincia".

Concretamente, se ha referido al "apoyo" que se presta a la feria Alicante Gastronómica, "un evento que se ha convertido en un revulsivo económico y en un referente de la gastronomía", y ha precisado que la colaboración "se remonta a la primera edición en el año 2018 durante la legislatura de César Sánchez".

"Ya hemos dicho muchas veces que es muy preocupante que partidos políticos que como Compromís están en esta Diputación para defender los intereses de la provincia centren su discurso político en atacar y cuestionar las ayudas que la institución presta a una entidad como la Cámara de Comercio de Alicante para crear empleo y reforzar el tejido económico y productivo del territorio", ha concluido Pastor.