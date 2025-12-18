La Diputación de Castellón acoge la presentación de 'Ava' de Mabel Lozano, premio Letras del Mediterráneo2025

La Diputació de Castellón acoge la presentación de 'Ava' de Mabel Lozano, premio Letras del Mediterráneo. - RAMON MINGARRO AMIGUET

CASTELLÓ, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón ha acogido este jueves la presentación de 'Ava' de Mabel Lozano, premio Letras del Mediterráneo 2025. La escritora, galardonada con el premio Letras del Mediterráneo 2025 en la categoría de novela policíaca, presenta la novela centrada en la trata de mujeres.

El Salón de Recepciones ha acogido el acto en el que Mabel Lozano ha desgranado la novela reconocida por la institución provincial y en la que destaca su labor como escritora y activista contra la explotación sexual, llevando el tema a la ficción y denunciando la vulnerabilidad de las mujeres, ha indicado la corporación provincial en un comunicado.

"No solo celebramos la publicación de una nueva obra literaria, sino también el reconocimiento a una de las voces más valientes, comprometidas y poderosas de nuestra narrativa contemporánea". Así se ha expresado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, durante el acto llevado a cabo en el Salón de Recepciones.

El diputado provincial ha añadido que, a través de una escritura conmovedora y profundamente ética, 'Ava' pone el foco en la resiliencia humana, la capacidad de reinvención y la fuerza interna para enfrentarse a un mundo a menudo hostil.

"Con esta nueva obra, Mabel Lozano se reafirma, una vez más, como una de las voces más relevantes tanto en el ámbito de la ficción como en el del compromiso social, con un relato cautivador, que es también una invitación a la reflexión y a la acción", ha agregado.

En cuanto al argumento de la novela galardonada, editada por la editorial AlRevés, María es profesora universitaria en Castellón que se embarca en un viaje a Colombia tras recibir la llamada de su amiga de la infancia, Carmen, una monja oblata que trabaja en un centro en las afueras de Bogotá donde acogen a niños huérfanos o abandonados que han llegado allí tras vivir infancias muy duras. En su visita al centro María conecta de una manera muy intensa con Ava, una niña que decide adoptar y con la que regresará a España.

El acto de presentación ha incluido la proyección del cortometraje 'Ava' dirigido por Mabel Lozano, premiado en la 38ª edición de los Premios Goya como Mejor cortometraje documental 2024.