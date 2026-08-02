La Diputación de Castellón acompaña a 469 usuarios de servicios de teleasistencia para protegerles durante el incendio

CASTELLÓ 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Castellón acompaña a 469 usuarios de servicios de teleasistencia para protegerles durante el fuego que asola a la localidad castellonense de la Vall d'Uixó.

"Ante una catástrofe como el incendio que hemos sufrido, el acompañamiento, la protección y la integridad de las personas ha sido nuestra máxima prioridad. Y en este objetivo han tenido una función vertebral los servicios de teleasistencia y teleayuda que presta nuestra Diputación Provincial de Castellón".

Así lo estima la presidenta del Gobierno Provincial, Marta Barrachina, quien ha hecho balance de la gestión "medular" que han ejercido dos recursos puestos al servicio de los castellonenses "y que han acompañado, protegido y atendido con eficacia y absoluta sensibilidad a 469 usuarios de los servicios de teleasistencia y teleayuda que han resultado afectados por el incendio de la Vall d'Uixó", ha subrayado.

Cada jornada "se ha monitorizado el estado de nuestros vecinos. Se ha contactado con ellos, se les ha acompañado telefónicamente, se les ha informado y se les ha facilitado todo aquello que han requerido". Además, ha indicado la presidenta de la Diputación de Castellón, "se ha mantenido una coordinación expresa para que ante evacuación o confinamiento, nuestros vecinos estuvieran apoyados y asistidos de forma expresa".

El balance de estos servicios se traduce en cifras que constatan la atención de 469 usuarios, 152 a través de la teleasistencia y 317 a través del programa de teleayuda. "Sin embargo, lo más importante es lo que no se refleja en números, la escucha de los usuarios, la información transmitida, el apoyo emocional y el acompañamiento. La protección frente a la vulnerabilidad para que nadie sintiera soledad e inseguridad durante la catástrofe vivida. Y eso es lo realmente importante". "Hemos acompañado a los vecinos en la emergencia para que supieran que no estaban solos. Estábamos con ellos", ha destacado.