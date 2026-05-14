La Diputación de Castellón y la Federación de Cors de la Comunitat acercan la música coral a la provincia - DIPUTACIÓN

CASTELLÓ 14 May. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón y la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana acercan la música coral a la provincia. La campaña 'Música coral a la provincia de Castellón' comenzará este sábado en Benicarló y se prolongará hasta el mes de octubre.

"Desde la Diputación de Castellón promovemos estos ciclos de música para que el conjunto de la provincia conozca y disfrute de los diferentes géneros musicales y la gran calidad artística de nuestros músicos", ha incidido el diputado de Cultura, Alejandro Clausell.

La campaña, organizada por la Federación de Cors de la Comunitat Valenciana en colaboración de la Diputación de Castellón, a través de una subvención de 15.000 euros, cuenta con la participación de Coral Polifónica Benicarlanda, Coral Ad Libitum, Cor Da Capo, Coral Polfònica Serra d'Espadà, Coral Polifònica Eslidense, Coral Polifònica Sant Pere, Coral Virgen Fuente de la Salud, Coral Juvenil Sant Sebastià, Coral García Julbe, Asociación Coral Vivarium, Cor de Catí Verge de l'Avellà, Coral Sant Marc, Orfeó Vinarossenc, Coro Tutte Voci, Coral Vicent Ripollés, Coro Innuendo, Coral Polifónica A Capella, Cor Carnevale, Coral Veus de Lledó, Asociación Resurrexit, Coral Borrianenca y Coral Vilafamés.

Cada una de las agrupaciones actuará en un municipio diferente de la provincia, lo que permitirá dinamizar la actividad en 20 localidades. Alejandro Clausell ha agradecido tanto a la Federación de Cors de la Comunitat Valenciana, como a todas las agrupaciones que se han sumado en esta nueva edición, su apoyo "indispensable" en esta campaña y ha animado a todo el mundo a disfrutar en directo de esta iniciativa.