La Diputación de Castellón impulsa el turismo y refuerza la promoción de los productos con 36 eventos

Archivo - La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina - DIPUTACIÓN CASTELLÓN - Archivo

CASTELLÓ, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Castellón impulsa el turismo y refuerza la promoción de los productos de la provincia con 36 eventos gastronómicos. La institución provincial ha aprobado la concesión de subvenciones a 36 municipios de la provincia para la organización de eventos que fomenten el consumo de proximidad y promocionen la oferta bajo la marca 'Castelló Ruta de Sabor'. El presupuesto concedido alcanza los 170.000 euros, lo que significa un 21,4 por ciento más respecto a 2025, ha informado la corporación provincial en un comunicado.

"Castellón es un territorio privilegiado, con una extensa, variada y rica despensa mediterránea. Y desde la Diputación apoyamos la realización de eventos gastronómicos para dar a conocer nuestra gastronomía y poner en valor los productos autóctonos de Castellón", ha señalado la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

En este sentido, la dirigente provincial ha destacado que "cada evento gastronómico que se celebra en Castellón es una oportunidad para saborear la identidad de nuestra tierra, descubrir nuestros productos autóctonos y ensalzar el trabajo de nuestros productores y agricultores". Además, tal y como ha añadido Marta Barrachina, "estas iniciativas contribuyen a atraer visitantes a nuestra provincia y dinamizar la economía local".

"Desde la Diputación de Castellón trabajamos para que nuestros productos gastronómicos sean una ventana de entrada para dar a conocer nuestros 135 municipios. Una apuesta clara y decidida que venimos haciendo desde el inicio de la legislatura", ha resaltado la presidenta provincial, quien ha puesto de manifiesto el compromiso del Gobierno Provincial con la promoción de la gastronomía y el impulso al sector culinario.

Y es que promocionar Castellón como la mejor despensa del Mediterráneo y apoyar al sector primario, a la agricultura y ganadería, y a todos los sectores de la hostelería que ponen en valor la cocina castellonense es uno de los retos marcados en la hoja de ruta del Patronato Provincial de Turismo y, como ha incidido la presidenta Marta Barrachina, "el turismo gastronómico es uno de los pilares fundamentales de la política turística que llevamos a cabo desde la Diputación y donde la marca Castelló Ruta de Sabor está más que consolidada".

Por su parte, el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, ha puesto en valor estas subvenciones para que "los municipios puedan promocionar sus productos y platos tradicionales, fomentar el consumo de proximidad y reivindicar la riqueza gastronómica que atesora cada localidad".

"La cocina castellonense es una experiencia imprescindible para cualquier amante de la buena mesa. El que viene a Castellón encuentra productos de proximidad, de gran calidad, con denominación de origen, junto a los mejores cocineros", ha asegurado Andrés Martínez.

Es por ello que los eventos gastronómicos que se celebran a lo largo del año son una oportunidad única y un gran escaparate para dar a conocer el sabor único de esta provincia.

"En Castellón somos tierra de identidad, de esfuerzo, de tradición y de sabor. Y desde la Diputación de Castellón seguiremos apoyando y promoviendo la gastronomía y el sector culinario y seguir consolidando 'Castelló Ruta de Sabor' como un motor clave para el desarrollo turístico de la provincia", ha concluido el vicepresidente provincial.