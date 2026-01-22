La Diputación de Castellón pretende convertir la provincia en destino de referencia del cicloturismo

Presentación de la estrategia turística provincial - DIPUTACIÓN

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Diputación de Castellón se marca el objetivo convertir la provincia en destino de referencia del cicloturismo. Con el lema 'Una provincia para recorrer', la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha presentado este jueves en el escenario principal del stand de la Comunitat Valenciana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) la estrategia turística provincial para la presente edición.

La provincia de Castellón dispone de cientos de kilómetros de carreteras ciclables, caminos y senderos que permiten al visitante descubrir bellos municipios atravesando parajes naturales que se presentan como un "excelente" campo de entrenamiento y diversión, así como también para la práctica de un ciclismo slow, según ha informado la Diputación en un comunicado.

Castellón es "sinónimo de paraíso ciclista" gracias a la gran riqueza paisajística, histórica, cultural y gastronómica. Asimismo, la provincia cuenta con espacios para la práctica segura de MTB y Enduro. A su vez, la baja densidad del tráfico y el estado de las carreteras y senderos adaptados es un valor añadido para elegir la provincia de Castellón para disfrutar del cicloturismo.

Y si a todo ello se añade la "gran hospitalidad" de sus gentes y la larga tradición ciclista y escenario excepcionales de grandes ciclistas como La Vuelta, hace que la provincia de Castellón y el ciclismo se convierta en el "binomio perfecto", ha apuntado la institución provincial. "La bicicleta es el hilo conductor que permite disfrutar de todo lo que Castellón ofrece", ha indicado la presidenta Marta Barrachina.

Tras la proyección del vídeo promocional que se ha preparado para la ocasión, la dirigente provincial ha explicado que la institución provincial apuesta por el cicloturismo con el objetivo puesto en atraer un turismo especializado y de valor añadido, en un sector que está en auge y es clave en el crecimiento de la provincia.

DESESTACIONALIZAR LA DEMANDA

El cicloturismo atrae a la provincia de Castellón visitantes durante todo el año, ayudando a desestacionalizar la demanda y generando actividad económica, especialmente en el interior de la provincia. "En Castellón, recorrer el territorio en bicicleta significa vivir experiencias auténticas, descubrir sabores locales, disfrutar de la cultura y conectar con la naturaleza. Cada ruta es una invitación a descubrir la provincia en toda su riqueza y diversidad", ha indicado la máxima representante de la institución provincial.

Marta Barrachina han incidido en que la gran apuesta de la Diputación de Castellón por el cicloturismo viene motivada porque creen que la provincia tiene ese gran potencial. Al respecto la presidenta del Gobierno provincial ha recordado que Castellón es la segunda provincia más montañosa de España, con puertos de montaña, muchos de ellos de gran exigencia y atractivo deportivo. "Y si hablamos de atractivo no podemos olvidarnos de nuestros 8 parques naturales y 165 paisajes protegidos", ha dicho.

Asimismo, la provincia de Castellón dispone de una red de carreteras de gran calidad "en la que hemos invertido más de 30 millones de euros en esta legislatura y, a todo ello se suma el clima privilegiado que permite entrenar todo el año y un territorio único que combina mar, montaña e interior en un solo recorrido", ha apuntado Barrachina.

Castellón viene avalado por diferentes pruebas ciclistas internacionales que se desarrollan en la provincia como La Vuelta, que regresa este año; la Mediterranean Epic y el Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica, que se suman a los más de 300 eventos deportivos que acoge la provincia durante todo el año.

La presidenta de la Diputación ha incidido en que "en Castellón, pedalear significa disfrutar de rutas bien señalizadas, servicios especializados, gastronomía de calidad y una oferta cultural y de ocio que convierte cada viaje en una experiencia que hay que vivir".

PÚBLICOS

Toda la oferta planificada va dirigida a dos tipos de públicos. Por un lado, el visitante que busca destinos preparados, seguros y auténticos, un turista que valora la calidad de las infraestructuras, la señalización, los servicios específicos y la experiencia global de destino vinculada al cicloturismo.

Y, por otro lado, está el sector turístico de la provincia de Castellón, ya que el cicloturismo genera actividad durante todo el año, lo que se traduce en ingresos directos para hoteles, alojamientos rurales, restaurantes, comercios, empresas de servicios vinculadas al cicloturismo.

Además, desde la Diputación de Castellón están construyendo una red de empresas vinculadas al cicloturismo, ayudando al empresario local a especializarse, diferenciarse y ser más competitivo, que conecta infraestructuras, servicios y experiencias.

Para hacer todo ello realidad, desde la Diputación de Castellón están llevando a cabo un plan estratégico integral y transversal, con acciones concretas y medibles y una inversión de 6 millones de euros.

Este plan, a día de hoy, ya es una realidad ya que, como ha explicado la presidenta de la Diputación, la provincia de Castellón dispone de BikeTools instalados en más de 120 municipios con 210 puntos de carga y autoreparación, 172 estaciones de lavado y 3.602 aparca bicicletas. "Para el ciclista todo ello supone autonomía, tranquilidad y confianza, y para la provincia esto significa calidad, profesionalización y capacidad para atraer este turismo especializado", ha explicado Barrachina.

SEÑALES

Además, se han instalado 469 señales en 40 puertos de montaña de las carreteras de la Diputación, de las que 59 señales son inteligentes. Así, en esos 40 puertos de montaña se pueden encontrar señales de inicio de puerto, de final de puerto, intermedias a cada kilómetro y señales inteligentes con sensores que se activan al paso del ciclista y avisan a los conductores de su presencia a lo largo del puerto.

El proyecto también contempla un Plan de Adaptación al Cambio Climático con Sistemas de Alerta para proteger el territorio y al ciclista.

La presidenta también ha resaltado que desde el área de Deportes, la inversión aproximada al año entre eventos, convenios y subvenciones vinculadas con el cicloturismo es de 800.00 euros al año. "Una inversión que refleja una convicción clara: el deporte no solo es una actividad física, es una política pública que genera salud, cohesión social y desarrollo económico, y que nos permite proyectar Castellón como una provincia atractiva, dinámica y con oportunidades los 365 días del año", ha expresado Marta Barrachina.

La presidenta de Castellón ha invitado a los asistentes a navegar por la web www.castelloncycling.com para descubrir todas las herramientas que dispone el visitante para disfrutar de la provincia a dos ruedas. "Cada parada ofrece una sorpresa, y cada kilómetro te enseña una forma de sentir la provincia con todos los sentidos porque Castellón combina aventura, sabor y cultura en un mismo recorrido", ha añadido la dirigente provincial.