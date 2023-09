La Diputación rechaza una moción de apoyo a las exhumaciones de las víctimas del franquismo

CASTELLÓ, 19 Sep. (EUROPA PRES) - -

La Diputación ha rechazado en el Pleno celebrado hoy -con los votos a favor de PSOE y Compromís y en contra de PP y VOX- una moción del Grupo Socialista de apoyo a las exhumaciones en la provincia y reparación de la dignidad de las víctimas de la guerra civil y el franquismo.

Al respecto, el diputado 'popular' Sergio Toledo ha señalado que "aquí hay mucho de venganza y nada de reconciliación, pues han tenido que hacer malabales para presentarnos en su texto al Grup per la Recerca de la Memòria Històrica "como una especie de ONG caritativa", pues "además de por quitar cruces y la calle a un hijo predilecto de la ciudad, por poco les conocemos".

"En su web sacan pecho de haber quitado la cruz del Ribalta y agradecen su trabajo a Amics del Ribalta, La Cosa Nostra, las BAF de Castelló, la CGT y los Iaoflautas. Con estos compañeros de viaje uno duda de forma legítima que los responsables de esas campañas de exhumaciones no tengan un interés político y económico en todo esto", ha subrayado.

Así mismo, ha acusado al PSOE de reivindicar la memoria "solo para lo que les interesa, pues se les han olvidado los 379 asesinatos de ETA sin resolver, y en el 44 por ciento de esos asesinatos los familiares no conocen aún a los autores materiales y no se ha hecho justicia, pero eso ya no les interesa tanto".

"Ustedes deberían exigir a Bildu para formar gobierno que esclarezca todos esos asesinatos sin resolver. A nosotros nos encontrará solucionando los problemas y las necesidades prioritarias para esta provincia que ha sufrido cuatro años de abandono", ha añadido.

Por su parte, el diputado de VOX Luciano Ferrer ha reseñado que "mientras haya municipios donde no está asegurada el agua potable no debemos gastar los recursos en otras cosas". "Estamos para trabjaar por todos los vecinos de Castellón y no se niega a las familias enterrar a las víctimas, pero el dinero público deberá ser para todos y no solo para un bando".

El diputado de Compromís David Guardiola ha explicado que "la memoria histórica tiene profundidad política evidentemente, pero el debate merece una dimensión humana, pues hablamos de las víctimas y sus familias", y ha anunciado que presentará mociones en los ayuntamientos para reclamar continuar con las tareas de memoria histórica.

Finalmente, el diputado socialista Samuel Falomir ha asegurado que "no se puede abandonar a las familias con víctimas enterradas en fosas y cunetas". "No queremos abrir heridas, sino cerrarlas definitivamente, ya que se trata de humanidad y de empatía con las víctimas", ha apuntado.

"No vamos a abandonar a las víctimas y haremos lo que podamos para darles la posiblidad de que se puedan seguir recuperando los cuerpos para que tengan una digna sepultura", ha concluido el socialista.