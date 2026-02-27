Las diputaciones de la Comunitat Valenciana abordan en Alicante estrategias conjuntas de asistencia a municipios

I Encuentro de los Servicios de Asistencia a Municipios de las Diputaciones de la Comunitat Valenciana - DIPUTACIÓN DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Alicante colaborará con las de Valencia y Castellón en el "fortalecimiento, avance y mejora" del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), según se desprende del encuentro mantenido este viernes entre las tres instituciones provinciales de la Comunitat Valenciana para "trabajar" en este ámbito.

Se trata de una de las acciones que se extraen del I Encuentro de los SAM de las diputaciones, que se ha celebrado en el Palacio Provincial, con la presencia de la vicepresidenta segunda y diputada responsable del área, Marina Sáez, entre otras autoridades.

"Hoy nos unimos para trabajar juntos en la mejora del SAM, un servicio esencial para nuestros ayuntamientos, especialmente para los que tienen menor capacidad técnica, económica y de gestión", ha señalado Sáez, quien ha rubricado este protocolo de colaboración junto a la vicepresidenta primera y diputada del SAM de Castellón, María Ángeles Pallarés, y los diputados de Asistencia Jurídica a los Municipios, Asesoramiento y Defensa en Juicio, Paz Carceller, y de Asistencia Técnica, Ricardo Gabaldón, de Valencia.

En este sentido, Sáez ha manifestado: "El SAM constituye la razón de ser de los gobiernos provinciales, ya que mediante sus servicios ejerce la más genuina y principal competencia propia de las diputaciones, es decir, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios".

ACUERDOS

Entre los aspectos "más destacados" de esta "colaboración" se encuentran "la constitución de un foro de discusión y opinión para abordar temas de relevancia, la puesta en común de peticiones o consultas de especial interés", "fundamentalmente sobre la organización y funcionamiento del servicio", así como "la posibilidad de compartir las bolsas de empleo público respecto al personal integrado en los SAM".

Además, las tres diputaciones se comprometen a "crear un flujo de comunicación fluido y constante sobre resoluciones y acuerdos adoptados" y a "compartir los modelos que cada institución apruebe e implemente en este ámbito".

En este sentido, la vicepresidenta segunda ha matizado que la firma de este documento de protocolo de "permanente" colaboración "contempla una actuación coordinada, medible y orientada a resultados que refuercen el papel de las instituciones provinciales como garantes de cohesión territorial, eficiencia administrativa e innovación pública para todos los municipios, especialmente para los de menor capacidad económica y de gestión".

El acuerdo prevé, también, la creación de una comisión técnica de trabajo que se reunirá cada tres meses de forma telemática y una vez al año de forma presencial para "analizar la evolución de esta cooperación y plantear nuevas propuestas de mejora".

PRIMER ENCUENTRO

El I Encuentro de los SAM de las Diputaciones de la Comunitat Valenciana ha reunido en el Palacio Provincial a cerca de una treintena de técnicos y representantes de las diputaciones de Alicante, Valencia y Castellón.

La jornada, a la que también ha asistido el director general de Administración Local, José Antonio Redorat, se ha estructurado en cuatro mesas de trabajo en las que se han abordado las materias de asistencia jurídica y secretaría-intervención; asistencia técnica en materia urbanística y otras temáticas como la medioambiental; asistencia económica y, además, jefatura con "visión integral" de los SAM.

"La puesta en valor de los servicios de asistencia a municipios no solo refuerza el papel institucional de las diputaciones, sino que además consolida un modelo de cooperación intermunicipal eficiente y solidario. Por ello, su fortalecimiento y progreso deben abordarse desde una perspectiva estratégica, basada en la innovación y sustentada en la transparencia y la mediación del impacto", ha sostenido Sáez.

Del mismo modo, la vicepresidenta ha destacado la "relevancia" de esta sesión de trabajo: "Pretendemos reforzar, modernizar y visibilizar los SAM como herramienta para la cohesión territorial, la lucha contra la despoblación y la garantía de igualdad en el acceso a los servicios públicos, logrando una excelencia en la asistencia jurídica y administrativa".