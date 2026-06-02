Direcciones de centros piden cambiar de interlocutor o un mediador para desbloquear la negociación con Educación

Imagen de la reunión - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Equipos directivos reclaman un cambio de interlocutor o un mediador en la negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos, en el marco de la huelga en la enseñanza pública no universitaria.

Así lo ha trasladado el director del CRA Benavites Quart de les Valls, Jaume Olmos, en declaraciones a Europa Press tras celebrar una reunión en la que las direcciones y equipos directivos de los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana, en el Jardín Botánico de València.

En palabras de Olmos, en el encuentro se ha plasmado que hay "muchos equipos directivos" que lo están pasando "realmente mal", durante la huelga educativa, que ha arrancado su cuarta semana: "Lo estamos pasando realmente mal por ver a nuestros compañeros y compañeras destrozados en los colegios, reventados; no pueden más. El desgaste económico, personal y físico es abismal, tanto por parte también de las familias como de los alumnos".

Según ha dicho, la "obligación y responsabilidad" de los equipos directivos invita a reunirse y ver qué medidas se pueden llevar a cabo, entre ellas un cambio de interlocutores en la negociación entre Educación y sindicatos, en alusión a la consellera del ramo, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy.

A su parecer, "evidentemente la negociación está completamente bloqueada". "Entendemos que hay que buscar un cambio en esos interlocutores y en esos negociadores o implantar la figura del mediador porque en ninguna de las dos partes se avanza", ha explicado, para subrayar que "no" están pidiendo la dimisión de Ortí ni McEvoy, sino "dar paso" a personas con una "mirada más abierta" porque así se podría negociar "de una manera más afable sin golpes sobre la mesa ni discusiones".

Sobre si tras la reunión de este martes se han acordado más medidas o peticiones, Olmos ha respondido afirmativamente y ha apuntado que este miércoles "posiblemente" convocarán una rueda de prensa en la que informarán de otras medidas que pretenden llevar a cabo.

Preguntado sobre el ánimo del colectivo, que esta semana entra en la cuarta de huelga indefinida, el portavoz ha reconocido que la situación es "difícil" porque "económicamente la gente está hecha polvo": "Sabemos que ahora no es momento de dar ni un paso atrás. Es momento de seguir adelante, de seguir luchando, y además con la conciencia bien tranquila de que sabemos por qué lo hacemos. Lo hacemos por el futuro de nuestros niños y niñas, para que tengan una educación pública de calidad".

"DEBER MORAL"

En esta línea, Olmos ha hecho hincapié en que son conscientes de que es "súper difícil" llegar a una unanimidad en los equipos directivos, así como en los claustros de los centros educativos. "La sociedad es plural, nuestros centros son plurales, nuestros claustros son plurales y, por tanto, el grupo de equipos directivos también, con diversidad de opiniones y con diversidad de formas de hacer", ha abundado.

Y ha agregado: "Al fin y al cabo, lo más importante es que si estamos hoy aquí reunidos es porque estamos mostrando un grito de auxilio de que somos súper conscientes de que algo hay que hacer y de que hay que continuar moviéndose. Entendemos que la escuela pública, igual que la sanidad pública, que son servicios por los que se tienen que seguir apostando, y no podemos caer en la privatización".

Asimismo, ha añadido que, "a pesar de la diversidad de pensamiento a la hora de tomar determinadas acciones", consideran "un deber moral" las reivindicaciones que están reclamando: "De alguna manera intentamos hacer lo que está en nuestras manos. Cada uno podrá hacer más cosas, menos, las que sea. Pero lo importante es que todos apostemos por dar todo lo que podamos, respetando también cada uno sus decisiones".

Y ha insistido en que los docentes, así como los equipos directivos necesitan una "negociación real ya". Para él, eso implica "aprender a hablar, aprender a escucharse, aprender a mirar las realidades y que busquen la forma de encontrar los negociadores adecuados".

"Si hay que cambiar los interlocutores, que no tengan miedo a cambiarlos; no es una muestra de debilidad. Que se den cuenta de que realmente merece la pena porque al final todos tenemos un mismo objetivo y es que las cosas funcionen y se arreglen", ha apostillado.

Dicho esto, ha incidido en que "no es mala opción" la figura del mediador. "Pueden comenzar por ahí. Y si aun así se bloquean las negociaciones, habrá que buscar interlocutores diferentes y se puede plantear desde los sindicatos. Pero nosotros consideramos que los sindicatos están haciendo un buen trabajo y que al final lo que hacen es representar al profesorado", ha remarcado y ha criticado: "Lo que no puedes hacer es ningunear a los sindicatos que representan el 70 por ciento del profesorado. No tiene sentido".

ESPACIO DE DIÁLOGO, ESCUCHA Y UNIDAD

El encuentro de este martes ha nacido de la necesidad "urgente" de compartir la realidad de centenares de centros, coordinar acciones conjuntas y exigir una "respuesta real" ante el "cansancio, la sobrecarga y la falta de soluciones que arrastren desde hace demasiado tiempo" los equipos directivos, los claustros y toda la comunidad educativa.

En el acto se ha puesto de relieve que en las últimas semanas, las movilizaciones, las huelgas indefinidas y las dimisiones de equipos directivos han evidenciado un "malestar profundo y generalizado" dentro del sistema educativo valenciano.

También se ha denunciado que "lejos de tratarse de un conflicto puntual, el momento actual refleja una situación estructural insostenible que afecta directamente el funcionamiento de los centros y, sobre todo, el bienestar y el futuro de nuestro alumnado".

La reunión, por tanto, ha transcurrido en un espacio de "diálogo, escucha y unidad". Las direcciones --unas 400 entre presentes y online, según la organización-- han levantado la voz y han trasladado la "gravedad" del momento que vive la escuela pública valenciana.