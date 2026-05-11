Director general señala que el proceso de retirada de residuos tras la dana se desarrolló en "circunstancias extremas"

Archivo - Una excavadora entre escombros de la dana en Sedaví, a 5 de noviembre de 2024, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, ha señalado que el proceso de gestión y retirada de residuos tras la dana del 29 de octubre de 2024 fue una operación "sin precedentes" en la Comunitat Valenciana, además de "compleja, difícil y desarrollada en circunstancias extremas", pero ha puesto en valor que también supuso "un ejemplo de coordinación institucional, capacidad técnica y compromiso del servicio público".

Así lo ha manifestado este lunes por la tarde en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts. Blanco ha sido el último testimonio que ha escuchado este foro parlamentario, dado que el PP y Vox han propuesto concluir la misma.

Precisamente, el PSPV y Compromís han denunciado esta situación durante sus intervenciones y han llegado a calificar la comisión de "pantomima parlamentaria" y de "intento de blindaje político" con el objetivo de "querer imponer un relato solo para proteger a los verdaderos culpables". Por el contrario, el PP y Vox han acusado a las formaciones de izquierda de tomársela a "broma y risa".

En su intervención, Blanco ha enumerado las acciones llevadas a cabo por la Generalitat tras el 29 de octubre, con el primer paso de la "cobertura legal". El día 30, ha indicado, se encontraron con un "escenario crítico": la planta de Hornillos, en Quart de Poblet, quedó sin suministro eléctrico tras los daños sufridos en la subestación que la abastecía. Y la de Manises era inaccesible por carretera. Se trata de dos instalaciones "fundamentales" para el tratamiento de residuos del área metropolitana de València.

Esta situación, ha argumentado, exigía actuar "de inmediato" y por ello firmaron una solicitud para que Murcia el tratamiento de 200 toneladas diarias procedentes de la Vega Baja. También se firmó una resolución que establecía directrices para la distribución urgente de flujos de residuos municipales en la Comunitat Valenciana.

MEDIDAS EXCEPCIONALES

El día 31 se adoptaron "más medidas excepcionales", entre ellas nueva resolución para autorizar a la EMTRE a acondicionar unas parcelas anexas a la planta de Hornillos para el acopio temporal y extraordinario de los residuos retirados por los municipios o otra para establecer directrices para la gestión de residuos mediante su acopio provisional en ecoparques y parcelas habilitadas. Todas ellas, para dar "cobertura jurídica y operativa a decisiones urgentes que eran imprescindibles para evitar un colapso sanitario y ambiental".

Ya el 5 de noviembre la primera trituradora trabajaba "a destajo" para reducir el volumen de los residuos y aprovechar mejor el espacio y el día 6 se empezó a vaciar Alfafar con destino al vertedero de Pedralba. Posteriormente, se habilitaron otros puntos de transferencia en Catarroja, Picassent y Quart-Manises. "En muy poco tiempo conseguimos organizar un sistema logístico de dimensiones extraordinarias para vaciar los municipios afectados y trasladar los residuos hacia grandes puntos de transferencia", ha resaltado.

En noviembre y diciembre se vaciaron los puntos de acopio local, una operación que exigió "una coordinación logística enorme". Además, también se abordó el problema de los lodos: se necesitaban lugares seguros donde descargar las cubas procedentes de garajes, alcantarillas y calles y para ello se construyeron balsas impermeabilizadas en Quart-Manises y se habilitaron espacios específicos en Picassent. Ha reivindicado que la Generalitat fue "la única administración que facilitó puntos de descarga seguros".

RESIDUOS PELIGROSOS Y RETIRADA DE VEHÍCULOS

Respecto a los residuos peligrosos, en las primeras semanas de noviembre se autorizó un contrato de emergencia para su recogida, dado que por los sitios más "insospechados". En coordinación con el Seprona, ha concretado se localizaron y retiraron más de 54.500 kilos. "Otro problema al que buscamos solución", ha valorado el director general de Calidad y Educación Ambiental.

En cuanto a los vehículos, ha detallado que el trabajó consistió en coordinar y poner en contacto a los ayuntamientos con los gestores y ha defendido que los datos "demuestran que la retirada fue progresivamente eficaz y ordenada".

Más adelante, a partir del 1 de marzo de 2025, se redujeron las entradas y se comenzaron a vaciar los puntos de transferencia "a buen ritmo". En total, ha resumido, se han gestionado 921.115,85 toneladas --la Comunitat suele generar unas 180.000 al año--, por lo que en nueve meses se gestionó cinco veces más que en un ejercicio habitual.

De ellas, se consiguió recuperar un 36%, sobre todo tierras, pero también metal o plásticos. También se recuperaron neumáticos, bombonas de gas, camping gas o colchones, que fueron gestionados por gestores autorizados y especializados. Además, parte de la tierra recuperada se utilizó en el sellado del vertedero de Basseta Blanca, unas 10.000 toneladas, y también en una obra de relleno de una parcela donde La Llosa hizo un parque.

LOS GRUPOS, ENTRE LA "TRAICIÓN", EL "PAPELÓN" Y EL "PORTAZO"

Entre las intervenciones de los grupos, Mercedes Caballero (PSPV) ha censurado la "traición parlamentaria" del PP, formación a la que ha acusado de utilizar las comisiones parlamentarias "para tapar responsabilidades" y ha recordado el caso del accidente del metro de 2006. Respecto a la dana, ha reprochado las "mentiras" del Consell y que su "única obsesión sea culpabilizar al Gobierno de España". Y le ha preguntado a Blanco sobre la tarde del 29 de octubre de 2024: "¿Usted también estaba en alguna entrega de premios?".

Mientras, Paula Espinosa (Compromís) ha señalado el "papelón enorme" del director general en este foro parlamentario y ha considerado que no es casualidad que el PP y Vox "dejen los residuos y el fango para el último lugar": "Da a entender muy bien y es un reflejo que quedará para la posteridad de lo que ha supuesto esta comisión". También ha denunciado que el Consell haya modificado leyes "para poner más hormigón en zonas como la huerta de València".

Por el contrario, Joserra González de Zárate (PP) ha replicado a ambas formaciones que con sus manifestaciones parezca "como si no hubiera venido nadie" a comparecer cuando lo han hecho numerosos cargos del Consell como el 'expresident' Carlos Mazón, los vicepresidentes Susana Camarero y Vicente Martínez Mus o el conseller Miguel Barrachina. Y ha criticado que del Gobierno no haya acudido nadie a "dar la cara", entre ellos el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, "el auténtico culpable de todo lo que ha pasado": "Han dado portazo a esta comisión".

Finalmente, José Mª Llanos (Vox) ha afeado al PSPV que los socialistas "no querían ninguna comisión de investigación" y que sostengan que el "responsable" de la catástrofe de la dana "es de la Generalitat por negligencia y el Gobierno nacional es inocente". Sin embargo, ha asegurado que precisamente el Ejecutivo central es "culpable por dolo, por traición y abandono al pueblo valenciano". "Así de claro", ha agregado. También ha criticado que la izquierda señale "cuáles son las tres asociaciones fundamentales" de víctimas.