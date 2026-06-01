Los directores de IES y las AFA piden que se avance "de manera real y sin dilación" en las negociaciones

Docentes manifestándose en el campus de la UJI - EUROPA PRESS

Condenan la agresión a una mujer que se manifestaba ayer en València

CASTELLÓ, 1 Jun. (EUROPA PRESS) - -

Los directores de Institutos de Educación Secundaria de Castellón y las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) han mostrado su deseo de que la situación de "bloqueo" que "perpetúa" la Conselleria de Educación se pueda resolver "de una vez por todas" y se avance, "de manera real y sin dilaciones", en las negociaciones para acabar con la actual huelga indefinida de docentes.

Tras condenar la agresión sufrida por una mujer por parte de un agente de policía cuando se manifestaba en València, denunciada ayer por los sindicatos, han recordado que comienzan la cuarta semana de huelga indefinida y de "despachos que avanzan a un ritmo lento y alejados de la realidad, mientras las aulas padecen las consecuencias directas de esta parálisis".

"La reivindicaciones de toda la comunidad educativa se han de cristalizar en mejoras que reviertan en una educación pública de calidad. No estamos hablando de peticiones abstractas ni de disputas de despachos, hablamos de condicones mínimas de dignidad para el alumnado y el profesorado", han añadido.

Entre las reivindicaciones, han destacado que los centros están "desbordados" por la matrícula sobrevenida, pues -según han dicho- desde septiembre se ha asumido la escolarización de 1.460 nuevos alumnos "que tienen derecho a una deducación de calidad, pero que se incorporan a un sistema saturado y en el que no se recibe una ampliación de recursos específicos".

Así mismo, han destacado que las ratios se disparan a consecuencia de esta "falta de previsión, dificultando la aplicación de las líneas pegagógicas inclusivas que marca el Proyecto Educativo de Centro y la misma LOMLOE".

TEMPERATURAS "INTOLERABLES"

Además, han incidido en que los centros padecen unas temperaturas "intolerabloes, que superan habitualmetne los 27 grados en las alulas y los 25 en los talleres"; y han denunciado que en la provincia de Castellón se está produciendo un "deterioro considerable" en todas las infraestructuras de los centros "debido a su antigüedad y falta de inversión endémica", mientras que han recordado que hay centros que hace tiempo están alojados en barracones al 100 por cien y otros de forma parcial.

Los directores de los centros y las AFA han denunciado que la "asfixia económica es insoportable" por el dinero que asigna la Conselleria anualmente, "pues los centros no han recibido los pagos mensuales para gastos de funcionamiento desde febrero".

Por otro lado, han señalado que el incremento constante de alumnado con necesidades educativas en las aulas hace que el personal especialista en inclusión y atención educativa que simpre han tenido asignado sea "insuficiente". Al respecto, han indicado que se estima que cada uno de estos alumnos recibirá 8 minutos semanales de atención personalizada.

Finalmente, han criticado la reducción "drástica" en los ciclos formativos ofertados de Formación Profesional, y han demandado estabilidad en el personas PAS y PAE, así como que se agilicen las sustituciones que -según han subraydao- ahora tardan meses en cubrirse.