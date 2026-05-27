Directores mantienen su dimisión en bloque por "la situación límite la educación pública valenciana y su profesorado"

Pritesat educativa. Archivo. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Los cargos directivos de centros educativos valencianos que han presentado su dimisión en bloque mantienen esta decisión y recalcan que después de 13 días "de lucha" en el contexto de la huelga indefinida continúan "unidos y firmes".

De acuerdo a los datos facilitados hoy, más de un centenar de centros están afectados y más de 70 direcciones, formalmente dimitidas. Además, los impulsores de esta protesta afirman que "decenas de jefes de estudios y secretarías están secundando la medida en centros donde no se ha producido la dimisión de la dirección".

El colectivo de directores críticos explican que, después de las reuniones mantenidas este martes con la Dirección Territorial de Valencia y con algunas de las direcciones de los primeros centros que hicieron oficial su dimisión, han acordado "de manera unánime" mantener su postura, incluso después de escuchar que todavía estábamos a tiempo de retractarse. "Después de 13 días de lucha, continuamos unidas, firmes y conscientes del desgaste al que se nos está sometiendo", aseveran.

"Lo hacemos --continúan-- porque, a estas alturas, consideramos que las negociaciones continúan sin ofrecer avances satisfactorios ni respuestas reales a la situación límite que vive la educación pública valenciana y su profesorado".

Remarcan que esta decisión "no nace de la confrontación, sino del cansancio, de la responsabilidad y de la dignidad". "Llevamos demasiado tiempo sosteniendo centros con más voluntad que recursos, asumiendo funciones que no nos corresponden e intentando proteger, cada día, nuestras comunidades educativas", argumentan.

Mientras tanto, aseguran que continúan llegando nuevas dimisiones de equipos directivos tanto a Conselleria como las tres direcciones territoriales.

"UN GRITO COMPARTIDO"

En este sentido, consideran que "cada nueva renuncia es un grito compartido: así no podemos continuar". "No es un gesto simbólico. Es un grito desesperado en defensa de una escuela pública digna, cuidada, inclusiva y en valenciano", reivindican.

"Y, a pesar de todo, continuamos tendiendo la mano al diálogo y a una negociación real. Todavía estamos a tiempo de escuchar, reaccionar y cuidar aquello más importante: la educación pública y las personas que la sostienen cada día", concluyen.