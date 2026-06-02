Docentes acampados en València no quieren "migajas" y acusan a la Generalitat de "olvidarse del alumnado"

1092495.1.260.149.20260602151208 Acampada por la educación pública en la Plaza de la Virgen de València. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Docentes que participan en la acampada que desde anoche se ha desplegado en la céntrica plaza de la Virgen de València en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza pública esperan que la Conselleria de Educación negocie mejoras "reales" y deje de darles "migajas".

"Al final solo nos han dado cosas para los profesores y parece que se han olvidado el alumnado, no hay ninguna mejora para el alumnado y nosotros lo que queremos es mejoras, sobre todo para ellos".

Así lo ha reivindicado, en declaraciones a Europa Press TV, uno de los profesores, que justifica la acción como "una vía de protesta a la 'no respuesta' de la Conselleria de Educación".

"Esta es la cuarta semana de huelga y lo único que nos han dado son 200 euros más de sueldo, que no es lo que queremos. Queremos que esté relacionado al IPC, porque si no cada vez somos más pobres. Nos han dado también seis días de asuntos propios, que tampoco era lo que nosotros pedíamos. Al final solo nos han dado cosas para los profesores y parece que se han olvidado el alumnado, no hay ninguna mejora para el alumnado", ha expuesto.

Este profesional ha celebrado el éxito de una acampada que se ha organizado con el "boca a boca y un poco improvisada". "Yo me enteré el domingo por la noche, coges la tienda y esperas que funcione. Y ha funcionado, hay mucha gente y cada vez va a venir más", augura.

El docente ha calificado de "vergüenza" la situación actual de la educación pública y ha puesto dos "ejemplos personales". El primero, ha relatado, es el de uno de sus alumnos, con discapacidad auditiva, que "por ley tiene que tener un intérprete de todo el curso, pero no lo tiene pese a que está pedido desde septiembre, y lo único que puede es leer los labios".

"Y otra barbaridad --ha continuado-- es que a una alumna mía se le ha caído un azulejo en la cabeza porque las infraestructuras están como están y esto ya llega a ser peligroso".

Otra docente ha subrayado que la acampada es una "forma de protesta pacífica" ante la realidad de que "no se está consiguiendo nada de lo que pedimos, que realmente es bajar la ratio porque es insostenible trabajar con tantos alumnos en una clase". También exigen la climatización de las aulas, "porque no se puede trabajar en estas condiciones". "Ya no podemos más", exclama.

TALLERES

Otra de sus compañeras cuenta que los concentrados pasan el tiempo con actividades como la realización de talleres --esta misma tarde hay uno previsto sobre elaboración de pancartas reivindicativas-- y esperan, de esta forma, "visibilizar en forma de arte".

Todos ellos han mostrado su esperanza en que la Generalitat

"negocie ya de una vez y que, por lo menos, deje de darnos migajas porque lo que queremos son mejoras laborales y, sobre todo, para el futuro de las personitas que vienen a los centros".