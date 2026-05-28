Docentes de Enseñanzas Artísticas Superiores critican la ausencia de la directora del ISEACV de la mesa de negociación

Imagen de archivo de una protesta por la educación pública. - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de docentes de las Enseñanzas Artísticas Superiores critica la "falta de voluntad negociadora y de busca de mejoras y avances" por parte de la directora del Instituto ISEACV, Francisca Blanch.

El colectivo lamenta que la máxima responsable del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad Valenciana (ISEACV).

"se desentienda de las reuniones clave y ni siquiera esté presente a la mesa de negociación abierta con la Conselleria de Educación para destensar el conflicto en el sector público".

En un comunicado, el colectivo subraya "el contraste entre la ausencia de Blanch y el alto rango del resto de representantes de la Administración implicados en el proceso".

En estas reuniones, lideradas por la consellera de Educación, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy, "sí que participan activamente los directores generales de ramas tan cruciales como Infraestructuras, Personal Docente, Inclusión Educativa y Formación Profesional".

Para estos profesionales, es "incomprensible que en el momento de mayor crispación laboral y cuando se decide el futuro de los centros, quién tiene que defender las Enseñanzas Artísticas se quede al margen".

"Los y las docentes están reclamando cuestiones específicas de urgencia que afecten de pleno los centros ISEACV, entre las cuales destaca como prioritaria la reversión del recorte del 4% de las plantillas de cara en el próximo curso escolar", defienden.

Por todo ello, la asamblea de docentes exige la presencia de la directora general de la ISEACV y considera "imprescindible que las fuerzas sindicales puedan tener como interlocutora la misma directora general para desencallar las demandas de un sector permanentemente olvidado en las estructuras generales de Educación".