Docentes exigen no dilatar la negociación: "Nadie hace huelga por deporte, llevamos tres semanas luchando por dignidad"

Una nueva concentración de profesorado, en el marco de la huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana que cumple ya quince días, exige a la Generalitat que "no dilate" la negociación hasta la próxima semana y las conversaciones continúen ya. - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva concentración de profesorado, en el marco de la huelga indefinida de la enseñanza pública valenciana que cumple ya quince jornadas, exige a la Generalitat que "no dilate" la negociación hasta la próxima semana y las conversaciones continúen ya este mismo fin de semana. "El profesorado, la comunidad educativa y el pueblo valenciano no pueden esperar", aseguran desde el colectivo, que clama que "nadie hace huelga por deporte" y llevan "tres semanas luchando por dignidad".

La protesta, que coincide con la jornada en la que el pleno del Consell aprobará el proyecto de presupuestos de la Generalitat, se ha desarrollado desde las 09.30 horas finalmente en la plaza de la Virgen de València.

Allí, los participantes, luciendo las tradicionales camisetas de color verde y con la Muixeranga, han coreado lemas pidiendo la dimisión del 'president', Juanfran Pérez Llorca, y la consellera de Educación, Carmen Ortí y también 'Que no, que no, que no, no volem més retallades per a Sanitat ni Educació', 'Educació pública i de qualitat' o 'Hui i demà, escola en valencià'.

Igualmente, portaban carteles con los mensajes 'En nuestro cole no hay educador y su trabajo lo hace la tutora', 'Docents en lluita per una FP de qualitat', 'Per una educació pública i de qualitat', 'Cervells mínims, mentides máximes', 'Sin recursos, la inclusión es ficción' o 'Ens plantem per la nostra dignitat'.

La portavoz de Intersindical Valenciana Beatriu Cardona ha recalcado, en declaraciones a los medios, que los tres sindicatos convocantes de la huelga y que no han firmado ningún acuerdo con la administración --STEPV, CCOO y UGT-- consideran que "la negociación no puede esperar" y por eso rechazan la última propuesta de la Conselleria de Educación de volver a las conversaciones la próxima semana con un nuevo formato de mesas sectoriales con los directores generales.

Ha acusado al equipo del departamento que dirige la consellera Carmen Ortí de pretender "tomarse un fin de semana libre" y ha reprochado que esto no es "tomarse en serio" la situación, con una huelga indefinida "inédita".

"Si tanto les preocupa el alumnado, que cambien su agenda y que se pongan a negociar", ha espetado Cardona, que ha afeado a la administración educativa "intentar dilatar desde el primer momento la negociación".

En la misma línea, el delegado sindicato de UGT PV Kilian Cuerda, ha rechazado las palabras del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, sobre que las dos partes son responsables de la falta de acuerdo-. "Es un debate falso porque es la institución quien tiene la obligación de garantizar el servicio. Nadie hace huelga por deporte, están dilatando deliberadamente la huelga para hacer sufrir más al profesorado".

'SUPERMANS Y SUPERWOMANS'

También se ha referido al comentario que el jefe del Consell hizo a unos profesores que le pedían que fuera él quien liderara la negociación y a los que contestó que confiaba en su gobierno y que él "no es Superman". "Aquí los únicos 'supermans y superwomans' son los profesores y profesoras que están en aulas masificadas a 35 grados sin medios y rescatando la educación pública todos los días", ha sentenciado.

Y desde CCOO, la secretaria de la federación de enseñanza en Comarques del Nord, Herminia Montins, ha expuesto que los sindicatos "no ven buena voluntad por parte" de la Conselleria de Educación y han instado a Ortí a, "si no es capaz de negociar, apartarse para que pongan a otra persona".

"Quieren dilatar innecesariamente el tiempo la negociación y esto es insoportable. No podemos más. La comunidad educativa lo está diciendo bien claro: queremos mejoras para nuestro alumnado y como trabajadores públicos que somos y las familias están con nosotros", ha zanjado.